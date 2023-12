Files by Google testira pretraživanje unutar fotografija i PDF-ova

Aplikacija Files by Google testira novu značajku koja bi trebala olakšati pronalaženje dokumenata na pametnom uređaju, a to je mogućnost pretraživanja slika i PDF-ova temeljem sadržaja u njima, prenosi The Verge.

Ova značajka pomaže u pretraživanju teksta unutar PDF dokumenata, što znači da ukoliko korisnik želi pronaći jelovnik nekog restorana koji je spremio na uređaj, potrebno je da upiše naziv restorana – ukoliko se isti nalazi u dokumentu.

Druga novost koja se testira je mogućnost traženja fotografija temeljem objekata prikazanih unutar njih, poput lokacija na kojima su snimljene. Iako Google Photos tu mogućnost ima već duže vrijeme, uskoro dolazi i unutar Files aplikacije.

Kako bi se pretražile datoteke pomoću značajke pametnog pretraživanja aplikacije Files by Google, potrebno je uključiti tu opciju. Kada se ova značajka uključi, na traci za pretraživanje je moguće upisati tekst iz dokumenta ili sa slike kako bi se pretražila datoteka.

Google navodi primjer kako je moguće pronaći e-kartu koja je preuzeta na uređaj na način da se upišu informacije poput zračne luke, odredišta, tvrtke za rezervacije ili zračni prijevoznik. Pametno pretraživanje funkcionira tako da se datoteke u pozadini skeniraju, a budući da se skeniranje odvija na uređaju, podaci se ne šalju nikamo. Pametno pretraživanje se može isključiti u postavkama aplikacije.

Kako bi skeniranje bilo spremno, potrebno je ažurirati Files by Google na najnoviju verziju i potražiti Pametno pretraživanje u postavkama aplikacije. Osim toga, potrebno je pričekati nekoliko dana kako bi se skenirale sve datoteke. Ukoliko i nakon nekoliko dana korisnik ne može pronaći datoteke temeljem njihovog sadržaja, tada, kaže Google, pametno pretraživanje još nije dostupno za taj uređaj.