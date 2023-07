Google Kalendar omogućuje da odaberete odakle radite tijekom dana

Kalendar je od 2021. dobio više novih značajki, a Google sada objavljuje da će ova biti posebno korisna onima koji rade s više lokacija kao što su njihov dom, ured, određena zgrada ili kombinacija.

Značajka će prema zadanima postavkama biti uključena, osim ako je administrator konkretnog Workspace okruženja ne isključi, a može će biti korisna vašim suradnicima kako bi znali kada (ne)mogu računati na vas bilo to virtualno ili osobno.

Novoj značajci možete pristupiti ako ste na jednoj od sljedećih Workspace razina: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade i Nonprofits.