Google na Android Go telefone donio Camera Go aplikaciju

Google je predstavio novu aplikaciju za Android Go platformu – Camera Go koja je Portrait mode donijela i na uređaje iz donjeg razreda čija cijena kreće od 50 USD

Kako bi omogućio glatko izvođenje Android operacijskog sustava i na uređajima sa slabijim procesorskim i memorijskim mogućnostima Google je 2017. godine predstavio Android Go platformu. Ista se od klasičnog Androida razlikuje po tome što zauzima do 2X manje podatkovnog prostora i što sadrži prilagođene „Go“ aplikacije koje zauzimaju do 50% manje prostora po instalaciji te su do 15% brže u radu u odnosu na njihove „prave“ Android inačice.

Google je aplikacijama Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard Go, Google Play, Chrome, Files Go i Gallery Go sada dodao još jednu – Camera Go aplikaciju. Ista je slabija inačica Camera aplikacije kakvu koriste vlasnici skupljih Pixel telefona te ju kao takvu odlikuje jednostavnije sučelje.

Google posebno ističe kako Camera Go podržava portretni način fotografiranja koji do sada nije bio dostupan na telefonima iz Android Go serije. Prvi telefon koji će po defaultu stići s Camera Go aplikacijom je Nokia 1.3 koja bi se na tržištu trebala pojaviti tijekom idućeg mjeseca po cijeni od 95 eura.

Inače, od kraja 2017. kada je Android Go predstavljen pa do sada stekao je 100 milijuna aktivnih korisnika diljem svijeta. Dostupan je u više od 180 zemalja i trenutno pogoni više od 1.600 različitih telefona.