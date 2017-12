Predstavljeni Android 8.1 Oreo i Android Oreo (Go edition)

Iako je Android 8.0 Oreo još uvijek relativno svjež, Google nije spavao na lovorikama. Njegovi su developeri marljivo ispravljali postojeći te nadodavali novi kod kojeg će krajnji korisnici upoznati pod nazivom Android 8.1 Oreo i Android Oreo (Go edition).

Očekivano, prvi mobiteli koji će dobiti novu inačicu Androida su Googleovi Pixeli, a potom u nekom neodređenom vremenu tijekom 2018. godine možemo ga očekivati i na mobilnim uređajima drugih proizvođača, možda. Naime, isti se prošlih godina i nisu previše iskazali brzinom donošenja nadogradnji za svoje postojeće modele što najbolje dokazuju Googleovi podaci vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida.

Podsjetimo, dvije najnovije inačice, Nougat i Oreo u studenom 2017. su bile zastupljene s tek, 20,6% odnosno s 0,3% što su poražavajući podaci kako za Nougat koji je na tržištu godinu i pol dana, tako i za Oreo koji se na tržištu nalazi već gotovo četiri mjeseca (21.08.2017.).

Glavna novost koju donosi Android 8.1 Oreo je podrška za Neural Networks API na sistemskoj razini što će omogućiti mobitelima s tzv. neuralnim čipovima strojno učenje. Zatim tu je i bolja sigurnost tijekom surfanja Internetom te bolje upravljanje otiscima prstiju (neovlašteni otisci s kojima je pokušano otključavanje uređaja sada se blokiraju).

Android 8.1 Oreo sada prikazuje stanje baterija na uređajima koji su s mobitelom ili tabletom povezani preko Bluetootha. Aplikacija je sada ograničen broj obavijesti koje mogu prikazivati – po jedna za svaku sekundu. Korisnici kojima su smetali „bugovi“ vezano u ikone hamburgera i krigle piva također će doći na svoje – sir je ponovno na pravom mjestu, iznad pljeskavice, a krigla piva je ponovno puna.

Google je predstavio i posebno izdanje Androida koji je zadnjih mjeseci nosio naziv Android Go, a po novome – Android Oreo (Go edition). Namijenjen je uređajima sa slabijim hardverom, za tržišta u razvoju gdje ni u 2017. godini mobiteli i tableti sa 512 MB i 1 GB RAM-a nisu nepoznanica.

Android Oreo (Go edition) dobio je redizajnirane Google aplikacije Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard Go, Google Play, Chrome i Files Go. Takve aplikacije zauzimaju do 50% manje prostora po instalaciji, a i do 15% su brže u radu. Google navodi i kako Android Oreo (Go edition) zauzima i 2X manje podatkovnog prostora.

Google Play dobio je i poseban dio u kojem se nalaze „Lite“ aplikacije. Detaljnije informacije o novinama koje donose Android Oreo 8.1 i Android Oreo (Go edition) možete pronaći na Googleovim službenim stranicama.