Stigao je redizajnirani i osvježeni Gmail

Već se otprilike dva tjedna po webu šuška o tome da je Google pripremio veliki redizajn Gmaila koji će obuhvatiti ne samo korisničko sučelje nego će i donijeti brojne nove opcije i mogućnosti koje će korisnicima olakšati rad. Prve informacije govorile su kako bi novi Gmail trebao biti predstavljen na konferenciji Google I/O početkom svibnja, no Googleovci izgleda nisu mogli izdržati da se i prije toga ne pohvale sa svojim uratkom.

Jutros je objavljeno kako će novi izgled Gmaila prvo dobiti poslovni korisnici G Suite paketa, a nakon toga i svi ostali. Međutim, svi znatiželjni privatni korisnici moći će i prije službenog prelaska na novi dizajn isprobati "novi Gmail": u gornjem desnom uglu potrebno je odabrati izbornik "Settings" i vidjeti je li aktivirana opcija "Try the new Gmail". Moguće je da vam ova opcija još nije dostupna, no u narednim bi danima trebala biti.

Što, dakle, službeno donosi novi Gmail?

Kao što smo već pisali, bit će tu "povjerljivi način rada" (Confidential mode) koji će biti moguće zabraniti prosljeđivanje, ispisivanje i kopiranje sadržaja poruka. Umjetna inteligencija pomagat će pametnim notifikacijama, podsjetnicima i automatiziranim odgovora snalaženje i rješavanje gužve u inboxu.

Kako bi se sačuvala privatnost određenih sadržaja, svim mailovima poslanima iz novog sučelja na drugi Gmail bit će moguće uključiti opciju "samouništenja" nakon određenog vremena. U slučajevima kada primatelj nije na Gmailu, umjesto e-maila dobit će tek poveznicu na poruku koja je poslana u "povjerljivom" načinu rada.

Cijelo korisničko sučelje od sada će biti prilagođeno Material dizajnu

Uz svaki naslov poruke, kada preko njega pređete mišem, pojavit će se novi brzi izbornik koji će nuditi opcije poput "snoozanja" maila, brisanja, arhiviranja i sličnih akcija.

Bit će tu i novi izgled integriranog kalendara za lakšu organizaciju vremena, te mogućnost kreiranja zadataka (Tasks) koji će poslužiti u slične svrhe. Više detalja potražite na Googleovom blogu a izgled novog Gmaila proučite u priloženoj galeriji.