Asusov alat za detekciju savijanja GPU-a izazvao pomutnju

Moderne grafičke kartice postale su toliko teške da se počinju savijati u računalima. Naime, kako postaju sve veće i teže, njihovo savijanje (sagging) postaje sve veća briga za entuzijaste koji sami slažu računala, ali i za proizvođače. Asus je nedavno pokazao koliko je svjestan ovog problema, iako na kratko.

Kako izvještava Engadget, Asus je još u siječnju tiho dodao funkciju nazvanu "Equipment Installation Check" u svoj softver za nadzor i podešavanje GPU Tweak III. Unutar ovog alata nalazilo se mjerenje pod nazivom "VGA Horizontal Status" koje je precizno mjerilo kut pod kojim se instalirana grafička kartica naginje prema dolje. Korisnici su mogli postaviti prilagođeno upozorenje ako bi se kartica nagnula više od definiranog praga.

Sredinom travnja, tajvanska publikacija UNIKO's Hardware objavila je analizu rastavljenih najnovijih ROG Astral kartica (vjerojatno se misli na nadolazeću seriju 50), gdje su istaknuli čip za koji sumnjaju da je Bosch Sensortec senzor za mjerenje nagiba. Bosch ga opisuje kao "višenamjensku jedinicu niske potrošnje koja kombinira precizno mjerenje ubrzanja i kutne brzine s inteligentnim funkcijama prekida pokrenutih pokretom na čipu". Tehničari iz UNIKO's Hardware vjeruju da upravo ovaj čip omogućuje alat za detekciju nagiba.

Zanimljivo, najnovije rasprave o ovoj funkciji na Asusovim forumima ističu da od posljednje verzije softvera Tweaka III, datirane 11. travnja, "Equipment Installation Check" više nije prisutan. Korisnici su počeli prijavljivati ono što su smatrali lažno pozitivnim rezultatima, uvjereni da su njihove grafičke kartice ravne unatoč tome što je softver tvrdio da se savijaju. Engadget je kontaktirao Asus kako bi saznao povlači li se ova značajka trajno ili nije pružala točna očitanja, ali nisu dobili odgovor.

No, bez obzira na to je li značajka nestala zauvijek ili se sprema za povratak, rizik od savijanja grafičkih kartica vrlo je stvaran za mnoge korisnike. PCIe utori nisu izvorno dizajnirani imajući na umu današnje masivne grafičke kartice koje zauzimaju po nekoliko utora širine i svojom težinom opterećuju matičnu ploču. To je dovelo do toga da korisnici pronalaze kreativna rješenja kako bi poduprli svoje ogromne grafičke kartice i spriječili potencijalnu štetu.

Jedan takav primjer pogledajte u nastavku.