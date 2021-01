XFX RX 5600 XT THICC Ultra14gbps - Ugljen i bakar

specifikacije - xfx rx 5600 xt THICC III ultra 14gbps Broj CU-ova / stream procesora 22 / 2.304 Takt GPU-a (Boost) 1.750 MHz Memorijsko sučelje 192-bitno Memorija 6 GB GDDR6 14 Gbps Napajanje 8 + 6 pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a Dimenzije 326 × 148 × 44 mm Jamstvo 3 godine

Posljednjih mjeseci u fokusu ljubitelja igranja na PC-ju nove su grafičke kartice AMD-a i Nvidije – AMD-ova serija Radeon RX 6000 i nove Nvidijine kartice iz serije RTX 3000. Ipak, sve te nove kartice pucaju na viši segment tržišta, pa čak i najjeftinija među njima, GeForce RTX 3060 Ti, na domaćem tržištu košta preko 4.600 kuna, dakle osjetno više nego kompletna PlayStation 5 igraća konzola. Naravno, pojavit će RDNA i Ampere kartice i u nižim cjenovnim segmentima, no za sada su kupci ograničeni na modele prethodne generacije. Kad je riječ o AMD-ovoj ponudi, to su Radeoni RX 5600 XT i slabije kartice. RX 5700 XT naime cijenom parira novom RTX-u 3060 Ti, no s njim se ne može nositi u pogledu performansi.

Radeon RX 5600 XT originalno smo obradili kad je i lansiran, a tada nam je za demonstraciju performansi poslužila Sapphireova izvedba Pulse. Sada pak pred sobom imamo XFX-ov model RX 5600 XT THICC III Ultra, opremljen s 14-gigabitnim memorijskim čipovima. Originalno smo ovu karticu trebali isprobati prije nekoliko mjeseci, no slanje od strane XFX-a se odužilo, a bilo je i dosta aktualnijih tema. XFX u ponudi ima i THICC III Ultra s 12-gigabitnom memorijom, što je u trenutku lansiranja bila dosta kontraverzna tema. Sve su RX-ice 5600 XT trebale imati 12-gigabitnu memoriju, no neki su modeli u posljednjem trenutku dobile nadogradnju na 14 Gb/s putem novog BIOS-a.

Bakreni sjaj

THICC III Ultra je doista golema kartica. Zapravo za današnje pojmove nije toliko debela (zauzima samo dva utora) već je iznimno duga – čak 326 mm. Iako su dulje kartice elegantnije od debelih (barem ako se nas pita), te teoretski nude više mjesta za implementaciju hlađenja, u praksi imaju određene manjkavosti. Prva i najočiglednija je slabija kompatibilnost s kraćim midi-tower kućištima, pogotovo ako se odlučite ugraditi radijator vodenog hlađenja na prednju stranu kućišta. Drugi problem s ovakvim karticama je takozvani sag odnosno krivljenje stražnjeg dijela kartice koji se događa zbog kombinacije mase hladnjaka, duljine kartice i činjenice da je učvršćena samo s lijeve strane, preko utora na matičnoj ploči i vijaka na kućištu. Srećom pa kod ovog XFX-ovog modela krivljenje nije izraženo jer pasivni dio hladnjaka nije toliko masivan.

Karticu krasi vrlo elegantan dizajn koji će imponirati staroj gardi korisnika koji ne vole osvjetljene komponente i šarenilo. U osnovi imamo kombinaciju tri boje – dominantu crnu na plaštu hladnjaka, lopaticama ventilatora i PCB-u, srebrnu na pločici s konektorima i rebrima hladnjaka te boju bakra na statorima hladnjaka i toplovodnim cijevima koje prolaze kroz aluminijska rebra hladnjaka. Oklop hladnjaka je plastični, mat teksture, dok je na poleđini kartice aluminijska ploča ukrašena s natpisom XFX. PCB kartice zapravo je dosta dugačak, što je vidljivo prema poziciji konektora za dodatno napajanje – po jednog 6-pinskog i 8-pinskog. Pokraj njih nalazi se i prekidač za odabir video BIOS-a. Tvornički je podešen na BIOS s višim performansama, dok sekundarnom pozicijom učitavamo BIOS koji smanjuje buku. Kartica nudi tipičnu kolekciju video-konektora – tri DisplayPorta i jedan HDMI, s tim da je HDMI nešto starijeg tipa – 2.0b, a ne 2.1 kao kod najnovijih kartica.

Hlađenje kartice temeljeno je na hladnjaku s četiri bakrene toplovodne cijevi i elementima koji osim na GPU nasjedaju i na memoriju i VRM modul. XFX za napajanje GPU-a rabi 6-fazni sklop kojeg kontrolira OnSemi NCP81022. Na ovoj kartici nismo uspjeli pratiti temperaturu naponskog modula, pa je za pretpostaviti da ovaj čip to ne podržava. Za tjeranje zraka kroz hladnjak brinu se tri 80-milimetarska ventilatora koji se dok kartica nije opterećena ne vrte.

Performanse u praksi

radne značajke Tvorničke postavke Overclock Undervolt GPU takt prosječno 1.647 MHz 1.715 MHz 1.680 MHz GPU takt maks. 1.756 MHz 1.796 MHz 1.752 MHz GPU napon, prosječno 972 mV 895 mV 877 mV Takt memorije 1.750 MHz 1.858 MHz 1.750 MHz GPU T, maksimalno* 68 °C 67 °C 67 °C GPU hotspot T, maks.* 84 °C 80 °C 79 °C Brzina ventilatora, prosječno 1.132 rpm 1.015 rpm 916 rpm GPU ASIC power prosječno* 131 W 120 W 111 W GPU ASIC power maks.* 149 W 134 W 125 W

XFX za ovaj Ultra model deklarira maksimalni boost takt GPU od 1.750 MHz i tipični od 1.660 MHz. Mi smo mjerili prosječno 1.647 MHz, s tim da su tu uračunati i padovi takta između pojedinih izvođenja benchmarka. Tijekom 3D opterećenja takt je zapravo identičan maksimalnoj deklariranoj vrijednosti, odnosno, 1.750 MHz. Ventilatori su istovremeno bili vrlo tihi, s prosječnom brzinom od 1.132 rpm, dok su maksimalne GPU temperature iznosile 68 i 84 °C. U potonjem slučaju je dakako riječ o takozvanoj hotspot temperaturi – maksimalnoj postignutoj temperaturi unutar GPU-a prema kojoj se regulira i maksimalni boost takt. S obzirom da AMD dopušta GPU hotspot do razine od 100-injak °C, kvaliteta hlađenja nije ograničavajući faktor u pogledu performansi. Maksimalna potrošnja kartice bila je skromnih 149 W, uz prosjek od 131 W.

Dobici od overklokiranja nisu veliki, što ne čudi s obzirom da je kartica tvornički optimizirana

Optimiziranjem napona GPU, odnosno, snižavanjem s tvorničkih 972 na 877 mV, temperature GPU-a ponešto padaju, no to ima velik utjecaj na brzinu ventilator kao i potrošnju kompletne kartice koja pada za oko 20 W. THICC III Ultra i na tvorničkim je postavkama vrlo tiha, a ovako postaje još tiša. No, zanimljivo je da se niži napon može koristiti i prilikom ručnog overklokiranja. Maksimalni takt smo povećali do 1.796 MHz, a napon smanjili na 895 mV, a memoriju smo uspjeli podići s 1.750 na 1.860 MHz. S ovakvim postavkama kartica troši i grije se manje, a nudi bolje performanse nego na tvorničkim postavkama. Doduše, rast performansi nije osobit što je bilo i za očekivati s obzirom da je kartica tvornički overklokirana.

Što se tiče mjerenja performansi u igrama, iskoristili smo Ryzen 9 5900X i nekolicinu zahtjevniji novih naslova pri razlučivostima 1080p i 1440p. Željeli smo provjeriti kako se ovakva starija kartica nosi s ovakvim igrama i koliko je potrebno smanjivati detalje da bi dobili prihvatljiv framerate. Kao što možemo vidjeti u priloženoj tablici, RX 5600 XT definitivno nema dovoljno snage za izvođenje najzahtjevnijih naslova pri maksimalnoj kvaliteti prikaza čak i ako govorimo o razlučivosti 1080p. Samim time 1440p je u ovakvim igrama definitivno prevelik zalogaj za ovu karticu bez drastičnog rezanja detalja. Posebno je notoran Godfall, novi akcijski RPG koji podržava i ray-tracing, u kojem RX 5600 XT ne uspijeva doseći 60 fps čak i kada postavke smanjimo za jednu razinu. Tek je s profilom Medium framerate raste na preko 70 fps. S druge strane, Horizon Zero Dawn, jedan od najboljih naslova koji je PC stigao s Playstationa, radi iznimno dobro te je bez problema igriv i na 1440p uz pretpostavku maksimalnih detalja. Jednostavno, vrijeme ide dalje i igre traže jači hardver ako želimo maksimalnu kvalitetu detalja. Ako trenutno kupujete grafičku karticu s cijenom od oko 3.000 kuna, modeli temeljeni na RX 5600 XT čipu nameću se kao odličan izbor. U suprotnom, bolje je pričekati par mjeseci za dolazak nove generacije kartica srednje kategorije koje će osigurati osjetno više performanse po jednakoj cijeni.

Što se tiče XFX-ovog modela RX 5600 XT THICC III Ultra, bez sumnje je riječ o impresivnoj kartici koja može ponuditi natprosječno visoke performanse uz minimalnu razinu buke. Kartica će se zbog minimalističkog dizajna posebno svidjeti korisnicima koji ne vole RGB osvjetljenje, no treba napomenuti da zbog velike duljine nije kompatibilna s dijelom kompaktnih, odnosno, kraćih kućišta.