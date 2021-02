Corsair A500 - Prilagodljiva zračna mrcina

specifikacije - corsair a500 Podržani procesori LGA-11xx

LGA-20xx

LGA-1200

Socket AM2/AM3/FM1

Socket AM4 Dimenzije s ventilatorima 144 × 169 × 171 mm Masa 1,46 kg Priloženi ventilatori 2 × Corsair ML120 (120 mm, 600 - 2.400 rpm) Dodatna oprema Tubica termalne paste, odvijač, Y-razdjelnik konektora za ventilatore Jamstvo 5 godina

Corsair svoje AIO vodene hladnjake u ponudi ima već godinama, i činilo se da tvrtka nikada neće odlučiti ući u tržište zračnih hladnjaka. No, kako su proizvođači zračnih hladnjaka polako počeli ulaziti u priču s vodenim hlađenjem, očito su u Corsairu zaključili kako bi mogli početi prodavati svoje proizvode korisnicima koji zaziru od vode. Drugi razlog za dizajniranje i plasiranje takvog rashladnog rješenja na tržište je cijena. Zračni hladnjaci manje su kompleksni, manje koštaju u proizvodnji, i u konačnici mogu ponuditi i nižu cijenu te bolji omjer performansi i cijene u odnosu na AIO vodene hladnjake.

A500 golemi je zračni hladnjak, opremljen s dva 120-milimetarska ML120 ventilatora s magnetskim levitirajućim ležajevima.

Glavni štos kod A500 pomični su ventilatori – plastični nosači postavljeni su na šine, koje omogućuju prilagođavanje visine ventilatora memoriji ili drugim preprekama

Ventilatori su tvornički ugrađeni na hladnjak u push-pull konfiguraciji, a posebno je zanimljiv način montaže. Naime, dok su ventilatori kod većine hladnjaka na tijelo pričvršćeni nekakvim žičanim nosačem, Corsair rabi plastične nosače. Ne bi to bilo ništa novo da se nosači ne mogu pomicati po tijelu hladnjaka gore – dolje, kako bi hladnjak imao veću kompatibilnost s visokim memorijskim modulima. Takvo rješenje dosad nismo vidjeli ni na jednom zračnom hladnjaku, i doista treba čestitati Corsairovim inženjerima na inovativnosti. Naravno, preduvjet da možete raditi takve ekshibicije s ventilatorima je da imate kućište pristojne širine. Bez povisivanja ventilatora, visina hladnjaka je 169 mm, širina 144, a dubina 171 mm.

Prostorna dominacija

Iz dimenzije na papiru možda neće odmah biti jasno, no A500 doista je golem hladnjak, koji će zauzeti glavninu volumena u gornjem dijelu matične ploče, i posramiti veličinom sve, osim najmoćnijih grafičkih kartica. Zbog tako velikih dimenzija, pomični ventilatori dobro dođu i u kontekstu ukrasnih ili rashladnih elemenata na ploči. Prilikom instalacije, zapravo je najbolje povući hladnjake prema gore, i onda ih, nakon fiksiranja hladnjaka na procesor, spustiti do razine koju dopuštaju komponente ispod njih. Ipak, imajte na umu da će hladnjak prekriti i sve memorijske utore, ali i prvi PCIe utor u računalu, ako ga vaša ploča rabi.

Hladnjak se fiksira preko rupe u sredini tijela, a koja na prvi pogled nije vidljiva jer je prekrivena lijepim metalnim poklopcem

Tijelo hladnjaka u obliku je tornja, kroz koji prolaze četiri dosta debele toplovodne cijevi. Cijevi su, naravno, bakrene, no presvučene su slojem tamnije legure nikla. U donjem dijelu prolaze kroz bazu tako da ostvaruju izravan kontakt s procesorom. Tu se moramo osvrnuti na problem s neravnom izvedbom baze hladnjaka koji je bio prisutan kod ranih modela, i zbog čega su ovaj hladnjak “popljuvali” mnogi strani mediji i youtuberi. Kod našeg primjerka taj problem nije postojao, a prema svemu sudeći, ima golem utjecaj na performanse hladnjaka.

Za razliku od sličnih hladnjaka ostalih proizvođača, kod A500 tijelo nije razdvojeno u dva dijela, već su sva rebra povezana i nanizana zajednički na krajeve toplovodnih cijevi. U sredini je tijela ipak duguljasta rupa, preko koje pristupamo vijcima za montažu na procesor. Rupa je vidljiva isključivo pri instalaciji hladnjaka, jer su je Corsairovi pokrili vrlo atraktivnim metalnim poklopcem s tvrtkinim logom, postavljenim na karakterističnu mrežu, koju nalazimo i na nekim novijim Corsairovim kućištima.

Podržani su svi Intelovi procesori, a od AMD-a svi osim Threadrippera za kojeg Corsair preporuča svoje AIO vodene sustave

Način montaže hladnjaka na procesor iznimno je sličan rješenju kakvo ima Noctua. To u prijevodu znači da su mehanizmi vrlo jednostavni i robusni. Kod Intelovih platformi imamo poseban backplate, koji ide na poleđinu ploče, dok se kod AMD-ovih procesora koristi tvornički ugrađen backplate. Samo se plastični nosači s gornje strane skinu i zamijene metalnim, koji dolaze s hladnjakom. Treba napomenuti da A500 nije kompatibilan s AMD-ovom platformom Threadripper, iako jest s Intelovom LGA-2066.

Način instalacije sličan je kao kod Noctuinih hladnjaka, što će reći da je potrebno koristiti dugačak odvijač. No dok Noctua isporučuje odvijač bez drške, Corsair je odlučio u pakiranje s A500 priložiti pravu stvar

Spomenuti način montaže zahtijeva korištenje alata, a tu se Corsair isprsio. S hladnjakom ćete dobiti vrlo dobar markirani odvijač s dugom šipkom i križnom glavom. Osim njega, u pakiranju su i tubica XTM50 termalne paste (iako je ona već tvornički nanesena na bazu hladnjaka) te razdjelnik, koji omogućuje spajanje oba ventilatora na isti 4-pinski konektor na ploči.

Moćan i bučan

A500 isprobali smo na ploči ROG CrossHair VIII Hero, s Ryzenom 9 5900X i TridentZ memorijom, koju potpisuje G.SKILL. Za opterećenje pobrinuo se novi Cinebench R23, a mjerenje temperature (maksimalna vrijednosti Tdie) alat HWinfo. Hladnjak smo usporedili s našim referentnim NZXT-jevim vodenim hlađenjem Kraken X52, s 240-milimetarskim radijatorom i dva Noctuina ventilatora. Oba su sustava hlađenja testirana pri brzini ventilatora od 100% i 50%. U slučaju Corsairova hladnjaka, ventilatori pri 100% rade na 2.400 rpm, a pri 50% na 1.300 rpm.

U najvišem režimu rada ventilatora A500 iznimno je bučan, s izmjerenom bukom ventilatora od čak 56 dBA. Nije baš na razini buke hlađenja servera, no definitivno nije ugodno. Performanse su istodobno odlične, pa A500 “tuče” vodeno hlađenje za puna 4 °C prilikom overklokiranja, odnosno, stupanj i pol kad procesor radi na tvorničkim postavkama. Smanjivanjem PWM regulacije na 50%, buka ventilatora osjetno pada, no i dalje je nešto viša u odnosu na referentni hladnjak. Nije to ništa neuobičajeno, zato što je naš Kraken modificiran s Noctuinim hladnjacima, koji nude vrhunski omjer performansi i buke. U tom je režimu rada razlika između dva hlađenja još i veća, pa je A500 od Krakena na overklokiranom procesoru bolji za 8,5, a kod normalnog procesora za 4 stupnja. OK, ponešto je i bučniji, no mnogi će korisnici biti spremni prihvatiti takav kompromis.

S obzirom na cijenu, Corsairov A500 nudi odlične performanse – bolje od mnogih vodenih hlađenja. Vrlo visoka buka ventilatora pri maksimalnoj brzini odvratit će neke korisnike, no uz malo prčkanja po krivuljama brzine ventilatora u BIOS-u matične ploče, buku je moguće dovesti pod kontrolu, uz zadržavanje vrlo dobrih performansi. Druga problematična značajka su dimenzije – A500 jednostavno nije hladnjak za neoptimizirane matične ploče (prvi PCIe utor preblizu procesoru) i mala kućišta. Da, postoje veliki hladnjaci koji tu odrađuju bolji posao, no općenito se podrazumijeva da su hladnjaci visokih performansi problematični kad je to u pitanju. U svakom slučaju, Corsair je za prvi put odradio vrlo dobar posao, tako da A500 definitivno ne zaslužuje reputaciju koja ga prati zbog ranih problema s izvedbom baze.