Jubilarni AIBG: Deseto izdanje najvećeg studentskog AI natjecanja u Zagrebu

Udruga BEST Zagreb 21. i 22. ožujka organizira 10. Artificial Intelligence Battleground, natjecanje na kojem će studenti kroz 20 sati razvijati AI agente za originalnu stratešku igru

Udruga BEST Zagreb najavila je jubilarno, deseto izdanje Artificial Intelligence Battlegrounda (AIBG), najvećeg studentskog natjecanja u području umjetne inteligencije u Hrvatskoj. Događaj će se održati 21. i 22. ožujka u prostorima BIRD Incubatora u Zagrebu. AIBG je utemeljen 2015. godine kao nasljednik projekta BEST Code Challenge, a do danas je kroz ovo jedinstveno iskustvo praktične primjene tehnologije prošlo više od 350 ambicioznih studenata.

20-satni hackathon

Središnji dio natjecanja čini intenzivni hackathon u trajanju od 20 sati, tijekom kojeg programerski timovi razvijaju vlastite AI agente. Svake godine stručni tim udruge osmišljava potpuno novu i originalnu Battleground igru, koja varira od strateških simulacija do dinamičnih arena. U takvom okruženju sudionici testiraju svoja rješenja kroz međusobne dvoboje, čime se potiče ne samo tehničko znanje, već i kreativnost u rješavanju kompleksnih algoritamskih problema.

Natjecanje se provodi u suradnji s partnerima koji su za ovogodišnje izdanje osigurali značajan nagradni fond. Tri najbolja tima bit će nagrađena novčanim iznosima: prvoplasirani tim osvaja 800 eura, drugoplasirani 450 eura, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 250 eura. Organizatori ističu kako je projekt tijekom godina kontinuirano rastao, prerastao lokalne okvire te postao prepoznatljiva platforma koja spaja strast prema tehnologiji s natjecateljskim duhom.

Bivši sudionici i organizatori opisuju AIBG kao jedan od najvećih izazova za studente u Hrvatskoj. Prema njihovim svjedočanstvima, natjecanje pruža priliku za dokazivanje pod pritiskom umora i stresa, ali u atmosferi koja je prvenstveno usmjerena na zabavu i učenje. Mnogima je upravo ovo iskustvo otvorilo vrata za daljnji profesionalni razvoj u visokotehnološkom sektoru i području umjetne inteligencije.

O udruzi BEST

Iza organizacije stoji BEST Zagreb (Board of European Students of Technology), neprofitna i nepolitička udruga koja na zagrebačkom Sveučilištu djeluje više od 25 godina. Osnovana 1998. godine, udruga danas broji više od 30 aktivnih članova i mrežu od oko 300 alumnija. Kroz više od 100 uspješno realiziranih projekata, BEST Zagreb kontinuirano povezuje studente različitih tehničkih i tehnoloških fakulteta, promičući stručno obrazovanje i suradnju s poslodavcima.