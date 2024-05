DDOS napad na Internetsku arhivu: tko želi izbrisati sadržaj "digitalne vremenske kapsule"?

Internetska arhiva, poznata po usluzi Wayback Machine, tijekom prošlog vikenda bila je žrtvom trodnevnog DDoS napada. Izvještavati o ovim hakerskim nepodopštinama, koje blokiraju pristup, nije vrijedno pažnje jer se događaju svakodnevno ali ukoliko se radi o organizaciji čija je glavna svrha očuvanje digitalne baštine, onda tu ima više od šture vijesti. Iako takvi napadi obično ne mogu prouzročiti krađu ili uništavanje podataka, mogu biti predigra u penetraciju sustava.

Virtualni čep

Način djelovanja DDoS napada je široko poznat i podrazumijeva preplavljivanje ciljanog servera, usluge ili mreže ogromnim količinama lažnog internetskog prometa. To stvara ‘virtualni čep’, i onemogućava korisnicima pristup do servera. Pod golemim pritiskom DDoS napada, poslužitelj se može srušiti te administratori opetovano pokreću sustav. To je trenutak kad se, nepažnjom može ostaviti neki ‘odškrinuti prozor’, pa kao sekundarni efekt DDoS-a, hakeri mogu ući u sustav.

Na sreću, iako je DDoS napad samo privremeno poremetio normalan rad Internetske arhive, čineći većinu njegovih usluga nedostupnima, sama digitalna kolekcija – dragocjena zbirka web stranica, softvera, filmova, tekstova i audio zapisa – ostala je nedirnuta.

Zločesti napad

"Srećom, kolekcije su sigurne, ali žao nam je što nas je napad povremeno izbacivao s interneta tijekom posljednja tri dana", napisao je Brewster Kahle, osnivač i digitalni knjižničar arhive. “Uz podršku drugih i naporan rad našeg tima utvrđujemo našu obranu kako bismo pružili pouzdaniji pristup našoj arhivi. Ono što je novo jest da je ovaj napad trajan, snažan, ciljan, što je još važnije, zločest.”

Brewster Kahle, osnivač i digitalni knjižničar Internetske arhive Autor: Sebastiaan ter Burg, Wikipedia

Pokušaju brisanja ili manipuliranja?

Ovaj incident izazvao je interes i pokrenuo rasprave o motivima za napad na arhivu čija je svrha očuvanje digitalne baštine. S obzirom na neprofitni karakter Internetske arhive, motivi napada izazivaju zbunjenost i špekulacije. Na online forumima poput Redditove zajednice r/Piracy, pojavile su se teorije o potencijalnom pokušaju brisanja ili manipuliranja historijskih zapisa, uključujući i dokaze o osjetljivim temama poput genocida. Drugi komentatori izražavaju zabrinutost širim trendom cenzure i pokušajima revizije povijesti na Internetu, a DDoS napad vide kao potencijalni alat za postizanje tih ciljeva.

Hakerski napadi sve su češći na knjižnice i druge institucije znanja. Nedavne žrtve bile su Britanska knjižnica, Javna knjižnica okruga Solano u Kaliforniji, Prirodoslovni muzej u Berlinu i Londonska javna knjižnica u Ontariju, navodi Kahle.