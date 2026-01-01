Europska svemirska agencija žrtva je kibernetičkog napada

ESA istražuje upad u vanjske servere za znanstvenu suradnju, dok određeni korisnici na hakerskim forumima tvrde da su otuđili opsežnu bazu povjerljivih dokumenata, kodova i vjerodajnica

Sandro Vrbanus četvrtak, 1. siječnja 2026. u 17:51

Europska svemirska agencija (ESA) ponovno se, nakon otprilike godine dana od prošlog značajnijeg napada, suočila sa sigurnosnim incidentom. Prema službenoj objavi, trenutačno se provodi forenzička analiza kako bi se utvrdio točan opseg upada hakera, koji se dogodio sredinom prosinca.

Iako priznaju postojanje incidenta, iz ESA-e naglašavaju kako je utjecaj vjerojatno ograničen na mali broj vanjskih servera, koji primarno služe za neklasificiranu inženjersku i znanstvenu suradnju s vanjskim partnerima. Agencija je izvijestila da su poduzete hitne mjere za osiguravanje potencijalno kompromitiranih uređaja, a svi relevantni dionici već su obaviješteni o situaciji. Ipak, službeni izvori ostaju suzdržani oko detalja o vrsti podataka koji su mogli biti izloženi.

Tvrdnje o velikoj krađi

Nasuprot umirujućim tonovima iz Agencije, na hakerskim forumima pojavile su se znatno ozbiljnije tvrdnje. Nepoznati napadač objavio je na hakerskoj platformi BreachForums prodaju baze podataka veće od 200 GB, navodno ukradene iz sustava ESA-e. Prema tim navodima, pristup vanjskim serverima ostvaren je 18. prosinca te je veza ostala aktivna otprilike tjedan dana.

Navodni napadač tvrdi da ukradeni materijal uključuje izvorni kod, API ključeve i pristupne tokene. Također se spominju povjerljivi dokumenti, konfiguracijske datoteke, SQL baze podataka te "hardkodirane" vjerodajnice. Posebno zabrinjava tvrdnja o potpunom preuzimanju privatnih Bitbucket repozitorija Agencije, što bi moglo imati dugoročne posljedice za sigurnost njihovih softverskih rješenja.

Slučaj dodatno komplicira činjenica da su se dokazi o prodaji podataka pojavili neposredno nakon Božića, što ukazuje na planirani trenutak napada tijekom blagdanskog smanjenja operativnih kapaciteta. Ishod službene istrage pokazat će jesu li tvrdnje o krađi 200 GB podataka utemeljene ili je riječ o preuveličavanju napadača radi postizanja više cijene na crnom tržištu. Da nije riječ o slučajnosti, već o pomno tempiranom napadu, sugerira činjenica da je i krajem 2024. godine, također oko Božića, ESA-ina internetska trgovina također bila pod hakerskim napadom.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi