Haker koji je preuzeo račune slavnih na Twitteru mora vratiti ukradene kriptovalute

Britanski državljanin Joseph O'Connor, koji je 2020. godine hakirao više od 130 visokoprofilnih Twitter računa, mora vlastima predati kriptovalute – čija je vrijednost danas viša nego kad su ukradene

Sandro Vrbanus četvrtak, 20. studenog 2025. u 11:40

Britancu Josephu O'Connoru, poznatom i pod pseudonimom PlugWalkJoe, naređeno je da preda 4,1 milijun funti (4,65 milijuna eura) u kriptovalutama, nakon što je 2020. godine sudjelovao u velikoj prevarantskoj shemi na tadašnjoj društvenoj mreži Twitter, sada poznatoj kao X.

O'Connor, porijeklom iz Liverpoola, u srpnju 2020. preuzeo je kontrolu nad više od 130 visokoprofilnih računa, uključujući profile bivših američkih predsjednika Baracka Obame i Joea Bidena, kao i Elona Muska. Nakon incidenta, danas 26-godišnjak pobjegao je u Španjolsku, ali je u konačnici uhićen i izručen SAD-u na suđenje. Tamo je osuđen na pet godina zatvora zbog kibernetičkog kriminala, a sada mu je naređeno da preda kriptovalute koje je prikupio kroz razna hakiranja i prevare.

Serija lukrativnih prevara

O'Connor je s još nekoliko mlađih muškaraca i tinejdžera izveo "giveaway scam", lažnu nagradnu igru, probijajući se u Twitterove interne sustave i preuzimajući kontrolu nad računima slavnih osoba. Hakeri su iskoristili trikove socijalnog inženjeringa kako bi uvjerili mali broj zaposlenika Twittera da im predaju svoje interne podatke za prijavu, što im je u konačnici omogućilo pristup administrativnim alatima i internoj kontrolnoj ploči.

Nakon što su preuzeli Twitter račune poznatih pojedinaca, hakeri su se lažno predstavljali kao te osobe i objavljivali tvitove tražeći od pratitelja da pošalju bitcoin na razne digitalne novčanike, obećavajući im da će udvostručiti njihov novac. Procjenjuje se da je oko 350 milijuna korisnika vidjelo takve objave sa službenih računa nekih od najvećih korisnika te društvene mreže.

Zaplijenjeno više od ukradenog

Između 15. i 16. srpnja 2020. godine zabilježeno je ukupno 426 transfera različitih iznosa od strane ljudi koji su se nadali udvostručenju svog novca. Ukupno je ukradeno 12,86 BTC, što je u to vrijeme vrijedilo oko 110.000 dolara – dok se trenutačna vrijednost tih bitcoina procijenjena na 1,2 milijuna dolara.

Tužiteljstvo Ujedinjenog Kraljevstva sada kaže da njihovi istražitelji vjeruju da je više kriptovaluta povezanih s O'Connorom pribavljeno kroz kriminalna hakiranja, u suradnji s ljudima koje je upoznao igrajući Call of Duty. Oni su kod O'Connora pronašli čak 42 bitcoina i nešto ostalih kriptovaluta – i sve to zaplijenili, dodajući da "čak i kada netko nije osuđen u Ujedinjenom Kraljevstvu, i dalje su u mogućnosti osigurati da ne profitira od svoje kriminalne aktivnosti."



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija