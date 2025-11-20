Haker koji je preuzeo račune slavnih na Twitteru mora vratiti ukradene kriptovalute

Britanski državljanin Joseph O'Connor, koji je 2020. godine hakirao više od 130 visokoprofilnih Twitter računa, mora vlastima predati kriptovalute – čija je vrijednost danas viša nego kad su ukradene

Britancu Josephu O'Connoru, poznatom i pod pseudonimom PlugWalkJoe, naređeno je da preda 4,1 milijun funti (4,65 milijuna eura) u kriptovalutama, nakon što je 2020. godine sudjelovao u velikoj prevarantskoj shemi na tadašnjoj društvenoj mreži Twitter, sada poznatoj kao X.

O'Connor, porijeklom iz Liverpoola, u srpnju 2020. preuzeo je kontrolu nad više od 130 visokoprofilnih računa, uključujući profile bivših američkih predsjednika Baracka Obame i Joea Bidena, kao i Elona Muska. Nakon incidenta, danas 26-godišnjak pobjegao je u Španjolsku, ali je u konačnici uhićen i izručen SAD-u na suđenje. Tamo je osuđen na pet godina zatvora zbog kibernetičkog kriminala, a sada mu je naređeno da preda kriptovalute koje je prikupio kroz razna hakiranja i prevare.

Serija lukrativnih prevara

O'Connor je s još nekoliko mlađih muškaraca i tinejdžera izveo "giveaway scam", lažnu nagradnu igru, probijajući se u Twitterove interne sustave i preuzimajući kontrolu nad računima slavnih osoba. Hakeri su iskoristili trikove socijalnog inženjeringa kako bi uvjerili mali broj zaposlenika Twittera da im predaju svoje interne podatke za prijavu, što im je u konačnici omogućilo pristup administrativnim alatima i internoj kontrolnoj ploči.

Nakon što su preuzeli Twitter račune poznatih pojedinaca, hakeri su se lažno predstavljali kao te osobe i objavljivali tvitove tražeći od pratitelja da pošalju bitcoin na razne digitalne novčanike, obećavajući im da će udvostručiti njihov novac. Procjenjuje se da je oko 350 milijuna korisnika vidjelo takve objave sa službenih računa nekih od najvećih korisnika te društvene mreže.

Zaplijenjeno više od ukradenog

Između 15. i 16. srpnja 2020. godine zabilježeno je ukupno 426 transfera različitih iznosa od strane ljudi koji su se nadali udvostručenju svog novca. Ukupno je ukradeno 12,86 BTC, što je u to vrijeme vrijedilo oko 110.000 dolara – dok se trenutačna vrijednost tih bitcoina procijenjena na 1,2 milijuna dolara.

Tužiteljstvo Ujedinjenog Kraljevstva sada kaže da njihovi istražitelji vjeruju da je više kriptovaluta povezanih s O'Connorom pribavljeno kroz kriminalna hakiranja, u suradnji s ljudima koje je upoznao igrajući Call of Duty. Oni su kod O'Connora pronašli čak 42 bitcoina i nešto ostalih kriptovaluta – i sve to zaplijenili, dodajući da "čak i kada netko nije osuđen u Ujedinjenom Kraljevstvu, i dalje su u mogućnosti osigurati da ne profitira od svoje kriminalne aktivnosti."