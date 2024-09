Preokret na OLED tržištu: Kina preuzima vodstvo od Južne Koreje, Tajvana i Japana

Kinesko preuzimanje tržišta OLED zaslona temeljito mijenja globalnu industriju displeja, na sličan način kao što je to učinila ranije s proizvodnjom LCD-a.

Kineski proizvođači kontroliraju više od 40% tržišta OLED zaslona za pametne telefone, a prema nekim procjenama taj udio premašuje čak 50%, prema istrazivanju tvrtke Omdia. Ovaj brzi rast dogodio se nauštrb južnokorejskih divova Samsung Display i LG Display, čiji je kombinirani tržišni udio pao s gotovo 90% prije pet godina na manje od 60% danas. Nekoliko je ključnih razloga kineskom uspjehu na OLED tržištu.

Kineski poticaj za lokalizaciju

Iza brzog uspona kineske industrije OLED zaslona je kineski poticaj za lokalizaciju tehnoloških opskrbnih lanaca. Huawei koristi OLED zaslone u većini svojih uređaja, uključujući model Mate XT, za koji izvori navode da uglavnom sadrži zaslone proizvođača BOE. Huawei je također bio među prvima u industriji koji je počeo koristiti OLED zaslone u tabletima i prijenosnim računalima. Oppo, Vivo i Xiaomi su slijedili taj primjer i počeli koristiti lokalne dobavljače za OLED zaslone.

Ovaj trend pokazuje kako kineska vlada strateški podupire domaće proizvođače da bi smanjili ovisnosti o stranim tehnologijama. Lokalne kineske kompanije poput Changchun Hyperions Technology, Shaanxi Lighte Optoelectronics Material i Guangdong Aglaia Optoelectronic Materials povećavaju svoj tržišni udio na štetu etabliranih stranih konkurenata kao što su Solus Advanced Materials, Duksan Neolux, Merck i DuPont.

Cjenovna konkurentnost

Cjenovna konkurentnost kineskih OLED zaslona također je značajan faktor - njihova cijena od 30 do 40 dolara znatno je niža u usporedbi s 80 do 100 dolara koliko koštaju Samsungovi proizvodi. Tehnološki jaz između kineskih i južnokorejskih OLED tehnologija smanjen je na samo jednu do dvije godine. Dodatno, kineski dobavljači sada pružaju ključne materijale za proizvodnju OLED-a, što smanjuje ovisnost o stranim izvorima.

Istisnuti lideri u LCD proizvodnji

Tradicionalni lideri u LCD proizvodnji iz Japana, Južne Koreje i Tajvana polako se istiskuju s tržišta. Konsolidacija industrije dovela je do toga da kineske tvrtke poput BOE, TCL i HKC sada kontroliraju više od 57% globalnog LCD tržišta. Appleovo usvajanje OLED zaslona za svoje uređaje ubrzalo je tranziciju cijele industrije prema ovoj tehnologiji.