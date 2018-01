Cryorig R1 Ultimate i R1 Universal - Šminkerski rashladni tornjevi

Rashladne proizvode tvrtke Cryorig imali smo prilike viđati po sajmovima, no sada ih je napokon moguće kupiti i na domaćem terenu. Prve na listi za test perjanice su ponude – dva hladnjaka slična imena, no različito optimizirana u kontekstu kompatibilnosti s ostalim komponentama

Cryorig R1 Ultimate - specifikacije Podržani socketi LGa-775, LGA-11xx, LGA-20xx, Socket AMx/FMx Ventilatori 2 x 140 mm (XF140) Dimenzije s ventilatorom 168 x 140 x 142 mm (V x Š x D) Masa S ventilatorima - 1.282 g Dodatna oprema Nosači za dodatni ventilator, tubica termalne paste Jamstvo 2 + 3 godine

Cryorig R1 Universal - specifikacije Podržani socketi LGa-775, LGA-11xx, LGA-20xx, Socket AMx/FMx Ventilatori 1× 120 mm (BionX) / do 2.000 rpm Dimenzije s ventilatorom 168 x 140 x 129 mm (V x Š x D) Masa S ventilatorima - 1.215 g Dodatna oprema Nosači za dodatni ventilator, tubica termalne paste Jamstvo 2 + 3 godine

Kao što vam i njihovo ime govori, R1 Ultimate hladnjak optimiziran je za maksimalne performanse, a R1 Universal optimiziran je za bolju kompatibilnost s komponentama, u prvom redu visokim memorijskim modulima. Oba hladnjaka isporučuju se u povelikoj kutiji s pomno (zapravo i malo previše pomno) zapakiranim dodacima. Cryorig je u tom smislu dosta preuzeo od Noctue, koja je također poznata po robusnom i rafiniranom pakiranju svojih hladnjaka.

Pakiranje i dodatna oprema luksuzni su što je i red budući da je riječ o dosta skupim high-end hladnjacima

Hladnjaci su isporučeni s tvornički montiranim ventilatorima, zaštićeni u manjoj kartonskoj kutiji koja je umetnuta u veću. U drugoj se kutiji, pak, nalaze različiti kitovi za montažu hladnjaka na procesor, tubica termalne paste, maramica natopljena alkoholom za čišćenje, Y adapter za napajanje dva ventilatora iz jednog konektora, dugi odvijač namijenjen montaži hladnjaka, i priručnik za uporabu. Cryorig je u pakiranje ubacio i set žica za montažu trećeg ventilatora te gumene odstojnike za njega, no koji nisu kompatibilni s ventilatorima drugih tvrtki.

Kombinirani radijatori

Cryorig R1 Ultimate

R1 Ultimate golemi je hladnjak s tijelom u obliku dva tornja, koji su nasađeni na krajeve toplovodnih cijevi. Kroz bazu hladnjaka prolazi ukupno sedam takvih cijevi, koje su, baš kao i baza hladnjaka, izrađene od bakra, a presvučene slojem nikla. Izvedba rebara nasađenih na toplovodne cijevi dosta je nekonvencionalna. Svaki od tornjeva načinjen je od dva seta aluminijskih rebara. Dio metalne boje ima rebra razmaknuta 2,4 mm, a crni dio u uža rebra ima razmaknuta 1,8 mm. Takav dizajn, prema navodima Cryoriga, povećava statički tlak zraka, odnosno brzinu zraka koji prolazi kroz rebra hladnjaka, čime se povećavaju performanse.

Za generiranje zračne struje zadužena su dva identična 140-milimetarska ventilatora XF140. Imaju gumene odstojnike, a na tijelo hladnjaka spojeni su žičanim nosačima. Ti nosači nisu pričvršćeni direktno na rebra radijatora, već na crnu plastičnu masku, koja ujedno i ukrašava hladnjak. Cryorig u ponudi također ima i maske drugih boja, ako želite izgled R1 Ultimatea sinkronizirati s bojama na ploči.

Zanimljivo da središnji hladnjak nije potrebno skidati s hladnjaka prilikom instalacije na matičnu ploču. Do dva se vijka, kojim hladnjak fiksiramo na nosač, dolazi uz pomoć dugog odvijača koji treba gurnuti kroz tijelo hladnjaka. Ventilatori se na ploču spajaju preko mrežicom omotanog kabela solidne duljine, na čijem se kraju nalazi 4-pinski konektor. Brzina im, pak, varira od 700 do 1.300 rpm, uz maksimalnu razinu buke od 23 dB(A).

Cryorig R1 Universal

Tijelo R1 Ultimatea, gledano iz profila, nije simetrično, već su toplovodne cijevi i radijatori pomaknuti na jednu stranu, suprotnu od memorijskih utora. Usprkos tome, vanjski ventilator i dalje nadvisuje prva dva memorijska utora na tipičnoj ATX ploči. Ako vam to smeta, rješenje se nameće u obliku modela R1 Universal. Taj hladnjak ima radijatore još više pomaknute u odnosu na bazu te je opremljen s dva različita ventilatora – središnjim debljim XF140, te tankim XT140. Zbog takvog dizajna R1 Universal posve je odmaknut od memorijskih utora na pločama koje imaju do četiri utora smještena na jednoj stranica ležišta za procesor. S druge strane, to implicira da Universal nije tako dobar izbor na LGA-2011 platformi, kod koje i s druge strane procesora postoje memorijski utori.

Performanse i buka

Hladnjake smo isprobali u kombinaciji s procesorom Core i7-6700K na standardnom i overklokiranom taktu te ih usporedili s Noctuinim perjanicama ponude – NH-D15, koji je opremljen s dva 140-milimetarska ventilatora i modelom DH-D15S, koji je optimiziran za bolju kompatibilnost s grafikama i memorijom te ima samo jedan ventilator. Pod opterećenjem dva hladnjaka pariraju Noctuinim modelima, s time da su razlike u performansama dosta malene. U pogledu buke, s druge strane, Cryorigovi puleni izvlače deblji kraj. Na maksimalnoj brzini ventilatora, odnosno kad je PWM regulacija podešena na 100%, razina buke vrlo je slična – visoka, ali ne i nepodnošljiva.

Problem je to što ventilatori Cryorigovih hladnjaka imaju dosta agresivnu krivulju brzine u odnosu na vrijednost modulacije, pa tako pri 50% njihova brzina ne pada ispod 1.000 rpm, a minimalna brzina je visokih 700 rpm. Također treba napomenuti da je Universal nešto bučniji od Ultimatea zbog korištenja dva različita ventilatora.

Cryorigovi hladnjaci nameću se kao vrlo ozbiljna alternativa Noctuinim modelima najviše klase, pogotovo ako tražite maksimalnu kompatibilnost s LGA-1151 i drugim platformama s jednostranim memorijskim utorima. Noctua je i dalje marginalno bolja u kontekstu sirovih performansi i razine buke, no Cryorigovi hladnjaci većini će korisnika izgledati bolje u kućištu. Jamstvo na hladnjake na domaćem je tržištu dvije godine, a Cryorig nudi još tri dodatne ako kupljeni proizvod registrirate na njihovim web-stranicama. Noctua, s druge strane, u startu nudi pet godina, čak i lokalno.

Cryorig R1 Ultimate Izvrsne performanse

Dobro dokumentirana i jednostavna instalacija

Kvaliteta izrade

PWM ventilatori

Mogućnost ugradnje trećeg ventilatora

Tih rad

Niža cijena u odnosu na Noctuine hladnjake Kraće jamstvo bez registracije kod proizvođača

Socket AM4 potrebno nabaviti odvojeno (besplatan uz registraciju)

Nekompatibilan s visokim memorijskim modulima na LGA-2011 platformi

Agresivna krivulja brzine ventilatora traži ručno podešavanje u BIOS-u Performanse 10 Buka 7 Izrada 9 Montaža 10 UKUPNO 9