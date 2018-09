Honor Band 4 stigao u standardnom i posebnom Running izdanju

Na istom događaju na kojemu je predstavio mobitele Honor 8X i Honor 8X Max, Huawei je predstavio i novu generaciju fitness narukvica – Honor Band. Novi modeli nose nazive Honor Band 4 i Honor Band 4 Runing Edition, a na tržištu će se pojaviti krajem mjeseca (20. rujna).

Honor Band 4 prva je fitness narukvica ovog proizvođača koja je dobila zaslon u boji (AMOLED). Zaslon je 0,95-inčni, osjetljiv je na dodir, a s prednje strane ima Home tipku te 2.5D staklo koje služi kao zaštita od mogućih oštećenja.

Osim klasičnih funkcija svojstvenih za fitness narukvice (praćenje prijeđene udaljenosti, učinjenih broja koraka, navika spavanja i slično…) Honor Band 4 ima ugrađen i senzor pomoću kojeg konstantno prati otkucaje srca. Pomoću TruSleep 2.0 tehnologije može analizirati kvalitetu korisnikovog sna te mu ponuditi personalizirane savjete kako ga dodatno poboljšati.

Honor Band 4 podržava Bluetooth (4.2) tehnologiju pa ga nije teško upariti s drugim pametnim uređajima, poput primjerice mobitela ili tableta. Također podržan je i NFC pa je narukvicu moguće koristiti za plaćanje.

Baterija koja narukvicu napaja potrebno energijom je kapaciteta 100 mAh što je prema navodima proizvođača dovoljno za dvotjednu autonomiju ili za do 20 dana u stanju pripravnosti. Dodatno, narukvica je vodootporna i to do 50 metara dubine.

Dimenzije narukvice su 43 x 17,2 x 11,5 milimetara, a težina 23 grama. Huawei je pripremio tri boje – crnu, plavu i ružičastu. Cijena po dolasku na tržište bit će oko 30 USD.

Istovremeno, Huawei je predstavio i posebni model narukvice Band 4 – Running Edition. Kome je ovaj model namijenjen jasno je iz samog naslova. Ovaj model je malčice slabiji – ima monokromatski POLED zaslon i bateriju kapaciteta 77 mAh. Budući da je izostala podrška za NFC i senzor otkucaja srca, unatoč smanjenom kapacitetu deklarirana autonomija baterije je do 12 dana.

Iako su neke mogućnosti izostale, neke su poboljšane. Naime, Honor Band 4 – Running Edition ima mogućnost detaljnijeg praćenja podataka vezano uz trčanje (mjerenje kadence, duljine koraka, vremenskog kontakta s tlom i drugo…). I ovaj je model vodootporan do 50 metara dubine.

Dimenzije narukvice su 40,5 x 14,8 x 11,2 milimetara, a težina samo 6 grama. Što se boja tiče, izbor je veći – crna, plava, zelena, ružičasta, crvena i zlatna. Cijena po dolasku na tržište bit će upola manja – oko 15 USD.