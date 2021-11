Black Friday uranio na PlayStation Store, popusti su više no solidni

Kraj studenog je tradicionalno rezerviran za Black Friday, vikend kada mnogi dućani snižavaju cijene. Jedan od njih je i PlayStation Store, mjesto na kojem vlasnici PlayStationa nabavljaju svoje igre, a Sony im je ove godine odlučio priuštiti dodatno vrijeme. Naime, Black Friday na PS Storeu je krenuo još jučer i trajat će sve do 29. studenog minutu prije ponoći što svima daje sasvim dovoljno prostora da razmisle i krenu u nabavku igara koje su prigodno snižene.

Odlični Ratchet & Clank: Rift Apart je na popustu od 25 posto i njegova cijena trenutno iznosi 449,25 kuna, Ghost of Tsushima Director's Cut se prodaje po cijeni od 375,59 kuna, a ima i igara koje možete nabaviti upola cijene. Primjerice, sada već kultni, The Last of Us Part II košta samo 149,50 kuna, NBA 2K22 (PS4) 264,50 kuna, dok veliko iznenađenje predstavlja nedavni Deathloop kojem je cijena također prepolovljena. Kompletnu ponudu igara možete pogledati ovdje, uz posebnu napomenu kako je tijekom ove promocije godišnja pretplata na PS Plus snižena za 33 posto i iznosi 292 kune što je samo 24 kune mjesečno, a kako znamo, bez PS Plusa nema multiplayera, kao ni mjesečnih besplatnih igara.