Developeri Yuzua, emulatora Switcha, će platiti Nintendu odštetu i prestati sa svim aktivnostima

Prošlog tjedna je Nintendo na sud doveo autore Yuzua, emulatora njihovog Switcha pod optužbom da su krivi za masovno piratiziranje njihovih igara, poglavito prošlogodišnjeg hita The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. U opisu tužbe su naveli kako "ne postoji legalan način za korištenje Yuzua za igranje igara namijenjenih Nintendo Switchu", te da je softver "primarno dizajniran kako bi zaobišao sigurnosne tehnološke mjere", no kako su prethodne parnice velikih tvrtki protiv sličnih emulatora padale u vodu, nakon što su autori Yuzua angažirali odvjetnike, činilo se kako će parnica potrajati godinama uz velike sudske troškove.

Jesu li se uplašili upravo troškova ili eventualne masivne odštete koju bi u slučaju presude protiv njih morali isplatiti, nije poznato, no jučer je objavljeno kako je daljnje suđenje zaustavljeno jer je postignut dogovor između sukobljenih strana. Prema istom, autori Yuzua će Nintendu isplatiti 2,4 milijuna dolara naknade što uključuje troškove parnice i odvjetnika, zaustaviti daljnji razvoj i distribuciju, obrisati sve kopije i alate kojima je njihov softver kreiran, te se odreći domene Yuzu-emu.org koja je predana u ruke Nintenda.

Time je Yuzu službeno nestao, iako valja naglasiti kako i dalje postoji na računalima onih koji su ga koristili i potencijalno, entuzijasti bi ga mogli nastaviti razvijati, no nakon ovakvog raspleta, sumnjamo da će to nekome pasti na pamet jer Nintendo sada ima službeno priznavanje krivice i eventualne sudske tužbe bi vjerojatno bile promptno rješavane uz daleko veće odštete.

U naknadnoj objavi za medije, autori Yuzua su se posuli pepelom i kažu kako su sada svjesni da je njihov projekt zaobilaženjem Nintendovih zaštitnih mjera i omogućavanjem igranja igara van autoriziranog hardvera doveo do širenja piratstva. Dapače, "duboko su razočarani" što su korisnici objavljivali sadržaje iz neobjavljenih igara i time uništili iskustvo legitimnim kupcima i fanovima, što je sve dovelo do odluke da okončaju sve u vezi Yuzua. Obzirom na pobjedu u tako kratkom roku, izgledno je da će Nintendo, ali i ostali proizvođači konzola, oštrije krenuti u pravnu borbu s kreatorima emulatora koji su se do sad nalazili u sivoj zoni i razvijali bez posljedica.