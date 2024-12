Nintendo se sada okomio na redditovce

Nintendo nastavlja agresivnu pravnu akciju protiv osoba koje modificiraju Switch i drugih koje optužuje za poticanje piratstva. Prema najnovijim sudskim dokumentima podnesenim saveznom sudu u Washingtonu, Nintendo of America (NOA) je tijekom istrage protiv moddera Jamesa Williamsa „Archboxa“ identificirao nove mete, uključujući popularni subreddit SwitchPirates s više od 190.000 članova.

Naime, kako prenosi GameFile, Nintendo je još u lipnju tužio Williamsa zbog optužbi za piratstvo i vođenja piratskih trgovina putem kojih su distribuirane neovlaštene igre za Switch. Nakon što se Williams nije pojavio na sudu kako bi se branio, Nintendo je dobio presudu zbog njegovog izostanka.

No, tijekom istrage, Nintendo je prošloga tjedna obavijestio sud da je otkrio još neke aktere koji su navodno imali ulogu u radu piratskih trgovina. Nintendo stoga traži odobrenje suda za izdavanje sudskih poziva različitim tvrtkama, među kojima su Name Cheap, Go Daddy, Tucows, Cloudflare, Github, Discord, Google i Reddit. Cilj im je pribaviti podatke koji bi mogli identificirati Williamsove suradnike.

Na posebnoj meti im je Reddit, a evo što Nintendo o tome kaže.

„Reddit, Inc. upravlja platformom društvenih mreža gdje korisnici, često koristeći pseudonime, objavljuju na raznim forumima poznatim kao zajednice ili 'subredditi'. Optuženi je bio glavni moderator zajednice SwitchPirates pod nadimkom 'Archbox', koja je imala više od 190.000 članova. Nintendo vjeruje da su i drugi računi u toj zajednici možda bili pod kontrolom optuženog ili su predstavljali pojedince koji su surađivali s njim“, stoji u sudskom podnesku.

„Procjenjuje se da je ova piratska shema prouzročila više od 65 milijuna dolara gubitaka proizvođačima videoigara. Šteta, međutim, ide još dalje. Ovo je naštetilo developerima, ali i malim igraćim studijima, čiji su proizvodi i naporan rad ukradeni“, rekao je za Bowserovu presudu američki odvjetnik Nick Brown.