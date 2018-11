Dogodine stiže jeftiniji Xbox One bez Blu-raya

Microsoft trenutno razvija novu generaciju igraće konzole Xbox (Scarlett) koja bi se na tržištu trebala naći 2020. godine. No, čini se kako je zapeo u odlukama što nova konzola treba, a što ne treba imati. Za sada se optički pogon čini kao najizgledniji višak.

Kako bi mudro odgovorio na gornje pitanje Microsoft će tijekom iduće godine na tržište najprije izbaciti osvježeni model postojećeg Xbox One modela. Jedina razlika između starog i novog bit će u tome što novi neće imati optički uređaj, a samim time ni mogućnost instaliranja igara preko optičkih medija.

Novi Xbox One (2019) do igraćih naslova dolazit će isključivo preko Interneta. Zahvaljujući manjem broju komponenti i cijena će biti niža. Microsoftov je plan da novi Xbox One košta ispod 200 USD. Prema izvoru, kao pokusni kunić poslužit će obični Xbox One, a ne snažniji model Xbox One X.

Kako bi ohrabrio korisnike na okretanje prema digitalnim sadržajima Microsoft razmišlja o pokretanju programa zamjene igara, disc-to-digital, koji bi omogućio vlasnicima fizičkih kopija da ih zamjene za digitalne inačice.

Izvor navodi kako postoji mogućnost da dogodine stigne i osvježeni Xbox One S. Prema trenutnim informacijama S model će zadržati optički pogon, ali će zato i koštati više. Koliko više, za sada nije poznato.