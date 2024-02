Kineski Ayaneo uskoro kreće s isporukom prijenosnih PC konzola Flip DS s dva ekrana

Iako neodoljivo podsjeća na Nintendo DS, prijenosne "igračke" Ayanea staju uz bok Steam Decku, Asusovom ROG Allyu i Lenovo Legionu GO

Kineska tvrtka Ayaneo je prije par dana predstavila vlastitu prijenosnu konzolu Ayaneo Flip DS koja na prvi pogled nalikuje Nintendovom DS-u, no riječ je o platformi namijenjenoj igranju PC naslova. Naime, riječ je o prvom takvom proizvodu koji dolazi s dva zaslona, što jasno daje do znanja i sufiks DS u nazivu, od kojih će sekundarni služiti za pokretanje pomoćnih aplikacija i modula Ayaspace, priloženog softvera za upravljanje konzolom.

Hardversku podlogu pak čini AMD Rayen 7 7840U ili 8840U, do 64 gigabajta RAM-a i do dva terabajta SSD-a, Hall Effect palice/gljive za igranje, kao i Oculink utor za spajanje eksterne grafičke kartice. Glavni ekran je veličine 7 inča koji koristi IPS tehnologiju i brzinu osvježavanja od 120 Hz, a uz sve navedeno predstavlja ozbiljnu "igračku" na tržištu kojim dominiraju Steam Deck, Asus ROG Ally i Lenovo Legion GO.

Iako Ayaneo Flip DS svakako upada u oči svojim zaslonima, potencijalnim kupcima je dostupna i inačica Flip KB koja umjesto sekundarnog ekrana donosi punu QWERTY tipkovnicu.

Uz isporuke planirane u ožujku i travnju, zainteresirani mogu već sada rezervirati svoje primjerke putem portala Indiegogo i pritom uštedjeti stotinjak dolara, obzirom da najslabiji model Flip DS-a trenutno košta 739 dolara a kasnije će se prodavati za 839 dolara, dok ćete najskuplji s Ryzenom 7 8840U, 64 gigabajta memorije i dva terabajta prostora za pohranu sada platiti 1.279 dolara što će narasti na 1.399 dolara.

Ove cijene vrijede samo za Indiegogo narudžbe, a kako stoji u opisu, u slobodnoj prodaji će biti još i više.