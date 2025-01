Lenovo Legion Go S stiže sa SteamOS-om i nudi prijenosno igranje po pristupačnijoj cijeni

Lenovo je predstavio Legion Go S, prijenosnu konzolu koja bi trebala predstavljati povoljniju alternativu Legionu Go iz 2023. godine

Lenovo je predstavio prvu prijenosnu konzolu izvan ponude Valvea koja nativno pokreće SteamOS. Riječ je, kao što smo još prethodno najavljivali, o konzoli Legion Go S, koja će se također prodavati u verziji s Windowisma 11, a koja ujedno predstavlja i povoljniju alternativu Legionu Go kojeg je Lenovo izbacio na tržište još 2023. godine.

Za razliku od Legiona Go, povoljniji Legion Go S izrađen je od plastike i nema mogućnost skidanja kontrolera. Može se konfigurirati s AMD-ovim procesorom Ryzen Z1 Extreme ili pak novim Ryzen Z2 Go razvijenim u suradnji s Lenovom. Radi se, naime, o procesoru koji ima 4 jezgre Zen 3 s 8 threadova, maksimalni takt od 4,3 GHz, a uz sve to smjestio se i RDNA 2 GPU s 12 jezgri, 10 MB cache memorije i prilagodljivim TDP-om od 15 do 30 W.

Osnovni modeli konzole Legion Go S dolaze sa 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, dok Lenovo u najjačim inačicama nudi do 32 GB LPDDR5X RAM-a na 6.400 MHz i 1 TB PCIe SSD-a. Takav hardver potrebno je i hladiti, osobito pri igranju zahtjevnijih igara, stoga Legion Go S stiže i s prilagođenim sustavom hlađenja nazvanim ColdFront, koji uključuje ventilator i velike hladnjake za održavanje optimalne temperature.

Legion Go S ima 8-inčni zaslon osjetljiv da dodir rezolucije 1.920 x 1.200 te frekvnecije osvježavanja od 120 Hz. Zaslon, inače, ima omjer stranica 16:10 i vršnu svjetlinu od 500 nita. Na konzoli se nalazi ukupno 23 gumba, uključujući kontrolere s tehnologijom Hall Effect i RGB osvjetljenjem.

Od priključaka tu su dva USB 4 priključka, 3,5-milimetarski priključak za slušalice i utor za microSD karticu. Legion Go S također podržava Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, teži 740 grama i opremljen je baterijom kapaciteta 55,5 Whr koja podržava 65-vatno punjenje. Lenovo, za razliku od proizvođača mobitela, uz svoju prijenosnu konzolu daje i adekvatni punjač.

Lenovo Legion Go S bit će dostupan za kupnju u bijeloj i ljubičasto-crnoj boji. Cijena za početni model sa SteamOS-om iznosi 500 dolara, dok jača inačica s Windowsima 11 košta 730 dolara. Europske cijene još nisu poznate.