Lenovo Legion Go stiže s Ryzenom Z1 i 144-hercnim zaslonom

Prijenosne konzole s Windowsima postaju sve popularnije, zbog čega je i Lenovo odlučio predstaviti Legion Go koji će konkurirati Steam Decku i Asusovom ROG Allyju

Lenovo Legion Go nova je prijenosna konzola na tržištu, koja će konkurirati Steam Decku i Asusovom ROG Allyju. No, za razliku od navedenih, ima odvojive kontrolere sa svake strane i stalak na stražnjoj strani, baš kao što to ima i Nintendo Switch.

Naime, Lenovo Legion Go dolazi s 8,8-inčnim LCD zaslonom na dodir, koji se može pohvaliti QHD+ razlučivosti te frekvencijom osvježavanja od 144 Hz. Zaslon nudi omjer slike 16:10 te deklariranih 500 nita svjetline, a korisnici prema svojim željama mogu smanjiti frekvenciju osvježavanja na 60 Hz kako bi uštedjeli više energije.

Lenovo Legion Go. Foto: Lenovo

Konzolu pogoni AMD-ova serija procesora Ryzen Z1, dok je za grafičku stranu zaslužna RDNA 3 grafika uparena s PCIe Gen4 SSD-om do 1 TB i 16 LPDDR5x RAM-a od 7.500 MHz. Prostor za pohranu dodatno se može proširiti putem microSD kartice, baš kao što je to slučaj i kod konkurentskih prijenosnih konzola.

Za održavanje optimalne temperature zaslužan je namjenski sustav hlađenja koji se sastoji od ventilatora koji dostiže maksimalnu jačinu od 25 dB, dok i dalje radi pri 25 W TGP-a u prilagođenom načinu rada. Kad je riječ o softveru, Legion Go dolazi s Windowsima 11 i sučeljem Legion Space koji je napravljen za igrače.

Legion Go ima dvoćelijsku bateriju od 49,2 Wh koja, barem prema navodima Lenova, stiže od 0 do 70 posto za 30 minuta punjenja. Igrati se može i dok je konzola priključena na 65-vatni PD punjač kojeg Lenovo isporučuje s konzolom. Početna inačice konzole koštat će 799 eura te će se moći kupiti već ovog studenog.

Više informacija pogledajte na službenoj stranici Lenova.