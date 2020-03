Nintendo bez najave odradio novi Nintendo Direct, objavljena hrpa detalja

Nintendo u 2020. godini još nije održao pravu Direct prezentaciju, a vlasnici Switch konzola je s nestrpljenjem čekaju. Do sada smo dobili Animal Crossing Direct, prije tjedan dana novi Nintendo Indie World Showcase, da bi danas ova kompanija bez prethodne najave putem YouTubea igračima ponudila Nintendo Direct Mini. Iako smatraju da nova prezentacija zaslužuje dodatak „Mini“, traje malo manje od pola sata i ima cijela hrpa novosti vezanih uz postojeće i nove naslove koje stižu na njihovu veoma popularnu konzolu. Najprije ćemo krenuti s igrama i dodacima koje možete nabaviti od danas, i zatim prijeći na ono što stiže do kraja godine uz napomenu koju je Nintendo stavio na početku videa:

Igre i dodaci koje možete nabaviti danas

Svi oni koji imaju Switch i trenutno ne igraju Animal Crossing: New Horizons, nego žele nešto novo ili drugačije od danas imaju malo više izbora. Za početak, Nintendo je pripremio akcijsku igru s logičkim zadacima imena Good Job! U kojoj ćete izvoditi „urnebesne i zahtjevne zadatke u velikoj poslovnoj zgradi kako biste pod svaku cijenu obavili posao“. Igru možete igrati sami ili s još jednim igračem, a dostupna je ekskluzivno za Switch.

Još jedna novost je Shinsekai: Into the Depths. Kao što joj ime kaže, u ovoj igri ćete se zaputiti ispod površine mora, istraživati, skupljati resurse za nadograđivanje opreme, stvaranje novih itema i dublje ronjenje. Naravno, nije sve baš tako jednostavno, jer dok istražujete misteriozna okruženja morate paziti na količine kisika i pritisak ili se nećete baš usrećiti. Shinsekai je do sada bio Apple Arcade ekskluziva, a sada ga možete nabaviti i za Switch.

Sljedeće dvije igre su vam vjerojatno poznate. Panzer Dragoon: Remake je nova verzija klasika u kojem su igrači upravljali Blue Dragonom, uživali u pogledima i okruženjima, te usput pucali po ogromnim stvorenjima i ubojitim letjelicama. Nintendo je riješio vremensku ekskluzivu za svoju konzolu, pa će na PC, PS4 i Xbox One igra stići nekad ove zime.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy nam je prije 17 godina dao da u spoju akcijske igre i RPG-a uđemo u školu za Jedije koju je vodio Luke Skywalker. Mogli smo podesiti izgled lika i svjetlosnog mača, uživati u zanimljivoj priči i posjetiti brojne poznate lokacije iz svijeta Zvjezdanih ratova. Ako želite, sada to možete raditi i na Switchu, a osim kampanje za jednog igrača možete se boriti u online modu protiv 15 drugih korisnika Sile. Jedi Academy je na Switch stigao danas.

Posljednje dvije stvari uključuju dodatke za igre koje su već bile dostupne na toj konzoli. Akcijska igra Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order dobila je treću ekspanziju koja u igru ubacuje ekipu Fantastic Four i Doctor Dooma koji prolaze kroz novu priču, dok je Ring Fit Adventure, igra s kojom Nintendo želi da vježbate svoje tijelo, dobio besplatnu nadogradnju.

Od sada možete uživati u novom modu Rhythm Game, promijeniti jezik i glas naratora u igri. Što se novog moda tiče, razvojni tim je zamislio da se krećete u ritmu glazbe na pjesme koje su već bile dostupne u igri, te su uz njih ubacili neke sklade iz drugih Nintendovih hitova kao što su Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Splatoon 2. Više informacija za Marvel Ultimate Alliance 3 potražite ovdje, dok detalje o Ring Fitu možete proučiti na ovim stranicama.

Igre koje ove godine stižu na Switch

Sve ostale igre koje je Nintendo spomenuo za vrijeme ove Direct prezentacije stići će do kraja 2020. godine. Osim serijala koji su inače vezani uz Nintendove konzole, najavljene su i brojne druge, pa krenimo redom.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition je nova verzija originalne igre koja je izašla prije malo manje od 10 godina, a razvojni tim pripremio novu priču za epilog zvanu Future Connected. Nova verzija ovog RPG-a izgledat će i raditi puno bolje od originala, poboljšano je korisničko sučelje, a dorađene su i obrađene neke skladbe. Definitive Edition izaći će 29. svibnja za Switch, te će istog dana svi zainteresirani igrači moći nabaviti Collector's Set koji će osim igre uključivati artbook od 250 stranica, metalnu kutijicu, gramofonsku ploču i poster. Sve informacije o obje verzije možete pronaći na službenim stranicama.

Originalni Bravely Default izašao je prije osam godina, a Nintendo je sada objavio malo više detalja o nastavku koji je najavljen na prošlogodišnjoj dodjeli nagrada The Game Awards. Jednostavno nazvan Bravely Default II pratit će četiri nova Heroes of Light i pratiti njihovu „veličanstvenu misiju na kojoj će ih voditi prirodni kristali“. Kao i u prvoj igri, u borbenom sustavu je naglasak stavljen na strategiji, pa igrači biraju kada će napasti (Brave) i kada će čekati pravi trenutak za napad (Default). Osim toga, u ovom ćete RPG-u posjetiti brojne lijepe lokacije i pronaći nove poslove za obavljati. Demo možete preuzeti već sada, a kada će konačna verzija izaći trenutno nije poznato.

Oni igrači koji love Pokémone u igrama Sword, odnosno Shield moći će ove godine proširiti obje igre uz Expansion Pass. Nintendo ga je podijelio u dva dijela – prvi obuhvaća Isle of Armor, drugi Crown Tundra, a obje nove lokacije pojavit će se u regiji Galar. Isle of Armor će igračima omogućiti da se zapute u novi dojo gdje će sudjelovati u Pokemon Battles kako bi usavršavali svoje vještine. Svi koji tamo treniraju s trenerom imena Mustard dobit će legendarnog Pokémona Kubfu. Osim toga budite spremni na izazove i nove borbe, odjevne predmete i frizure, kao i neke druge kozmetičke dodatke. Prvi dio Expansion Passa bit će spreman krajem lipnja, dok će o Nintendo za Crown Tundra više detalja otkriti naknadno. Više informacija o dodacima potražite ovdje.

Nintendo i 2K sklopili su novo partnerstvo, pa solidan broj igara tog izdavača uskoro stiže na Switch. Najavljene su tri kolekcije – XCOM 2 Collection, Borderlands Legendary Collection i BioShock: The Collection – uz mogućnost kupovine igara iz serijala BioShock zasebno. Oni koji žele potjerati vanzemaljce s našeg planeta u strategiji na poteze XCOM 2 će u kolekciji osim osnovne igre dobiti četiri DLC-a i ekspanziju War of the Chosen. Borderlands kolekcija uključuje prve dvije igre u serijalu tih looter shootera, kao i Borderlands: The Pre-Sequel. Za kraj su ostale BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered i BioShock Infinite: The Complete Edition, koje su za one koji žele zapakirani u kolekciju. Sve igre izaći će 29. svibnja.

Velik broj igrača trenutno uživa u najnovijoj igri u serijalu Animal Crossing, a svi koji to rade neće dugo morati čekati nove sadržaje. Između 1. i 12. travnja svi one koji žive na svojim virtualnim otocima moći će sudjelovati u događanju imena Bunny Day i tražiti skrivena jaja koja je ostavio zec Zipper. Ako planirate sudjelovati u tim aktivnostima, moći ćete napraviti posebne iteme, a tim je najavio da će prva velika besplatna nadogradnja izaći krajem travnja koja će ubaciti Earth Day Event. Animal Crossing: New Horizons je najbolje ocijenjena igra u tom serijalu i ruši razne rekorde za Nintendo, a svima koji žele biti u toku ekipa poručuje da pratite službeni Twitter profil. Sve ostale informacije nalaze se na službenim stranicama.

EA je prije dvije godine, na desetu obljetnicu od izlaska te nabrijane trkaće igre, izdao Burnout Paradise Remastered, a danas je stigla vijest da je u izradi port za Switch. Jurite, izvodite svakakve vratolomije i uništavajte razne automobile i ostala vozila i na Nintendovoj konzoli ove godine. Točnog datuma izlaska nema, ali možete posjetiti službene stranice i vidjeti kako to izgleda.

Sa serijalom King's Bounty su se igrači mogli zabavljati prije 25 godina, a ovi RPG-ovi imali su solidan utjecaj na žanr. Oni koji igraju na Switchu dobit će ove godine priliku zaigrati King's Bounty II, a ekipa kaže da ova igra ima realističnu grafiku, da odluke koje donosite imaju velik utjecaj na svijet oko vas i da je novi sustav razvoja likova proširen njihovim željama i moralnim kompasima. Osim za Switch, igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, i na sve platforme bi trebala stići tijekom ove godine. Sve što je razvojni tim do sada objavio nalazi se ovdje.

Za kraj ćemo odraditi jednu blic rundu svih ostalih najava i ukratko opisati sve što je spomenuto. 51 Worldwide Games kolekcija raznih igara koje se igraju diljem svijeta, a osim što možete igrati sami, neke podržavaju multiplayer za četiri igrača, lokalno ili online. Igre stižu na Switch 5. lipnja, a ako želite već sada možete odraditi predbilježbe.

U glazbeno-ritamskoj igri Fuser bit ćete DJ, kaže razvojni tim Harmonix koji je poznat po serijalu Rock Band. Osim za Switch, igra je u izradi za PS4 i Xbox One i trebala bi izaći ove jeseni. Sve što je do sada poznato nalazi se ovdje.

Catherine: Full Body, neobičan spoj logičke igre, avanture i noćnih mora stiže i na Switch i to 7. srpnja. Remake originala je prošle godine izašao za PlayStation 4 i šuška se da bi mogla također stići i verzija za PC. Sve detalje možete proučiti na službenim stranicama.

Iza imena Ninjala krije se F2P igra s nindžama u kojoj će do osam igrača na razne načine skupljati bodove i pokušati pobijediti. Sprintat ćete po stazama, kamuflirati se, koristiti raznolik arsenal oružja i boriti se u 4v4 modu. Igra stiže na Switch 27. svibnja.

Za kraj ćemo spomenuti par igara koje imaju datume i stižu u narednih nekoliko mjeseci. Apsurdna open world akcijska igra Saints Row IV: Re-Elected izlazi 27. ožujka, nova verzija RPG-a Trials of Mana stiže 24. travnja, The Elders Scrolls: Blades i izometrijski RPG Minecraft Dungeons izlaze ovog proljeća, strategija na poteze Warhammer 40,000: Mechanicus izaći će u svibnju, MR. DRILLER DrillLand bušit će od 25. lipnja, JRPG The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III postat će dostupan 30. lipnja, dok je multiplayer pucačina Vigor, na kojoj radi Bohemia Interactive i koja je trenutno dostupna samo za Xbox One, zakazana za ovu jesen.

„Budući da je za Nintendo Switch dostupno toliko igara i toliko novih stiže, preporučujemo igračima da koriste Wish List funkciju u eShopu“, kaže Nintendo, a sada to možete i raditi putem službenih stranica ako se ulogirate. Cijeli Direct možete pogledati u nastavku i u komadu pogledati sve što je Nintendo imao za reći.