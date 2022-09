Otkrivene besplatne igre za osnovni PS Plus u rujnu, kao i dopuna kataloga Premium i Extra modela

Krajem svakog mjeseca Sony najavljuje nove besplatne igre za vlasnike PS Plusa, točnije prema novom poslovnom modelu, PS Plus Essentiala. Prema uobičajenoj praksi, isti postaju dostupni prvog utorka u mjesecu, pa od 6. rujna imamo priliku u kolekcije uvrstiti Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus i Toem. Do istog datuma su dostupni prošlomjesečne besplatne igre, Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 i Little Nightmares, pa ukoliko još niste, svakako ih prisvojite.

Need for Speed Heat je klasična igra NFS serijala koja je dobila mješovite kritike i ujedno posljednja na kojoj je radio Ghost Games prije no što je Electronic Arts prebacio razvoj u ruke Criterion Gamesa, a dostupna je u verziji za PlayStation 4. Za istu konzolu od utorka je dostupan i Granblue Fantasy: Versus, borilački naslov živopisnih likova koji dolazi i sa solo načinom igranja, dok je za PlayStation 5 dostupna rukom crtana avantura Toem neobičnog vizualnog izričaja.

Osim najave besplatnih igara za PS Plus Essential, Sony je najavio i koje će igre biti uvrštene u skuplje pretplatničke modele Extra i Premium koje možemo igrati dokle god je pretplata valjana. Tako će se ovog mjeseca naslovima kao što su Stray, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales i Assassin’s Creed Valhalla pridužiti odlični (i neobični) FPS Deathloop, prekrasna akcijska avantura Assassin’s Creed Origins, zatim Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, Rabbids Invasion: The Interactive TV Show i tako redom.

Cjeloviti popis najavljenih igara potražite na službenom PS Blogu, a ponovit ćemo kako je pretplata na PS Plus Essential 65 kuna za jedan mjesec, odnosno 438 kuna za godinu dana. PS Plus Extra dobivate mjesečnim uplatama od 100 kuna, odnosno 730 kuna ukoliko se odlučite za pretplatu na godinu dana, dok za najskuplji model, PS Plus Premium, mjesečno valja izdvojiti 122 kune, tromjesečno 360 kuna, te 875 kuna za godinu dana.