PlayStation 4 druga je najprodavanija igraća konzola na svijetu

PlayStation 4 postao je druga najprodavanija igraća konzola na svijetu, do sada je prodano čak 102,8 milijuna primjeraka

Sony je odradio dobar posao kada je davne 1994. godine odlučio proizvesti igraću konzolu – PlayStation. Od samog početka prodaja se broji u stotinama milijuna primjeraka – originalni model prodan je u 102,49 milijuna primjeraka i sve do sada je držao visoko drugo mjesto ljestvice najprodavanijih igraćih konzola u svijetu.

Prvo mjesto i dalje pripada njegovom nasljedniku – PlayStation 2 koji je prema službenim podacima prodan u 155 milijuna primjeraka. Čini se kako još neko vrijeme neće biti ugroze prvog mjesta od strane drugih igraćih konzola, pa čak ni od strane novijih PlayStationa.

Naime, PlayStation 4 koji je još uvijek najnovija Sonyjeva igraća konzola tek je stigla na drugo mjesto ljestvice, maknuvši originalni PlayStation pritom na treće mjesto. PlayStation 4 do sada je prodan u 102,8 milijuna primjeraka, što je oko 300 tisuća primjeraka više u odnosu na originalni model.

TOP 5 najprodavanijih igraćih konzola Naziv konzole Broj prodanih primjeraka Godina izdavanja 1. PlayStation 2 155 milijuna 2000. 2. PlayStation 4 102,8 milijuna 2013. 3. PlayStation 1 102,49 1994. 4. Nintendo Wii 101,63 milijuna 2006. 5. PlayStation 3 87,4 milijuna 2006.

Ostale igraće konzole prodane su u daleko manjem broju – između milijun (Atari 5200 iz 1982.) i 84 milijuna (Xbox One iz 2005.). Detaljan poredak možete proučiti ovdje. Iako Sony kvartalno prodaje oko 3 milijuna primjeraka, to je nedostatno da PlayStation 4 ponovi uspjeh PlayStationa 2 do kraja životnog ciklusa konzole. Podsjetimo, za malo više od godinu dana, negdje u vrijeme božićnih blagdana 2020. godine Sony bi trebao predstaviti PlayStation 5.