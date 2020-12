PlayStation 5 i Xbox Series X - Na raskrižju nove generacije

layStation 4 i Xbox One zabavljali su nas gotovo osam godina, no vrijeme je da svoja mjesta na našim regalima prepuste novom, moćnijem hardveru. Nove konzole, PlayStation 5 i Xbox Series X, na američko su tržište stigle u prvoj polovici studenoga, a u Europi su se pojavile nekoliko dana kasnije. Šačica ranih kupaca u Hrvatskoj šape je na PlayStation 5 stavila 19. studenoga, a oni koji nisu bili dovoljno brzi i s(p)retni da ulete u prvi val prednarudžbi, ili su naprosto oprezno čekali prve reakcije, upravo na ovim stranicama mogu donijeti konačnu odluku i pronaći odgovor na barem jedno od vječnih pitanja – koju novu konzolu valja kupiti.

O komponentama novih konzola sve već znamo. I sami smo o njima pisali nakon inicijalnih najava prošle godine, a ako ćemo biti sasvim iskreni, moramo reći kako je sam hardver rijetko donosio prevagu kada govorimo o izboru idealne kućne konzole. Umjesto njega, odluke se redovito donose na temelju estetike, korisničkog iskustva, usluga i sličnog, pa smo upravo s time na umu postavili pravila konačnog konzolaškog dvoboja. Jer, visoko je podne. Šake zgrčeno drže gamepadove, a pod našim televizorom nema mjesta za obje konzole.

Estetika – Izbor ljepote

Pomalo futuristički look novog PlayStationa ne odgovara svakom oku, a svakako će biti izazov uklopiti ga u inventar dnevnog boravka, kako zbog izgleda, tako i zbog dimenzija. Ovo je doista ogromna kutija

Nije tajna, PlayStation 5 i Xbox Series X ogromni su komadi hardvera. Obje su konzole znatno veće od svojih prethodnika i moglo bi se reći kako estetski ne pripadaju stolovima i regalima na koje ih obično postavljamo. PlayStationom 5 dominira bijela boja s nekoliko crnih detalja. Kućište konzole ispunjeno je kombinacijom oštrih bridova i zakrivljenih linija, a kako je nepravilna oblika, djeluje pomalo futuristički, držali je na podlozi vertikalno ili horizontalno. Nepravilne proporcije izraženije su kod standardnog modela opremljenog optičkim čitačem, a “digitalna verzija” konzole nešto je tanja i elegantnija.

Poput malenog hladnjaka, Xbox Series X neobičan je, ali u konačnici vrlo diskretan komad hardvera. “Gejmerski” element daje mu tek zeleno osvjetljenje, koje se nazire iz rupica kroz koje aktivno hlađenje ispuhuje vrući zrak

Za razliku od moderniziranog PlayStationa 5, Xbox Series X ima vrlo konzervativan dizajn. Izgleda poput minijaturnog crnog hladnjaka, našalili su se mnogi. I doista, Xbox Series X uspravna je kutijica pravokutnog oblika, na kojoj se ističe tek mrežasti poklopac na vrhu, iz kojeg ugrađeni ventilator ispuhuje vruć zrak. Kućište te konzole načinjeno je od mat plastike, sa sjajnom tipkom za uključivanje i diskretnim prorezom za optički disk, te parom utora (3,5 mm i USB) na prednjoj strani. Xbox Series X znatno je niži od PlayStationa 5 kada stoji uspravno, no dvostruko je širi, pa i on na polici djeluje impozantno.

Odabrati pobjednika u kategoriji estetike nije lak zadatak. PlayStation nedvojbeno će privući više pogleda, no možda upravo zbog toga preferiramo jednostavnost i eleganciju novog Xboxa.

Xbox Series S – Next gen, jeftinije Microsoft i Sony svjesni su digitalne budućnosti industrije igara i sve veće dominacije digitalne distribucije igara. Oba su proizvođača išla toliko daleko da ponude “digitalne verzije” svojih konzola, odnosno uređaje bez optičkog pogona. Microsoft je ipak išao nešto dalje i na tržište plasirao Xbox Series S. Radi se o digital-only konzoli nešto slabijih specifikacija, na kojoj ćemo moći zaigrati sve nove igre, ali u manjoj razlučivosti i s nižim performansama. Igre na toj konzoli radit će u maksimalnoj razlučivosti od 1440p, no mnogo igara moći će postići tek 1080p. Ipak, za one koji se igraju za radnim stolom i konzole spajaju s monitorom, to je solidan kompromis, s obzirom na uštede. Cijena te konzole više je nego primamljivih 2.395 kn, te joj osigurava titulu Best Buy u svim mogućim kategorijama.

Pobjednik: Xbox Series X

Gamepad – Staro i novo

Kao svojevrsni portal u svijet videoigara, gamepad je ključna komponenta svake igraće platforme, a dva konzolaška velikana u ovoj su kategoriji išli drastično drugačijim smjerom. Microsoft je odabrao konzervativni pristup te za novu generaciju konzola pripremio gamepad koji se ne razlikuje mnogo od onoga koji već imamo na svojim stolovima. Razlike postoje, no minimalne su. Konkretnije, na kontroleru sada se može pronaći tipka za dijeljenje screenshota i snimanje videa (Share), vrlo slična onoj koju smo imali prilike koristiti na DualShocku 4, a lagano su osvježeni i prekidači na vrhu gamepada (LT i RT), koji sada imaju perforirani grip. Ostale promjene minimalne su, i odnose se na smanjenu latenciju i bolju povezivost, zahvaljujući novijoj generaciji hardvera.

PlayStation je, s druge strane, čitavu priču okrenuo naglavačke. DualShock i njegov više od dva desetljeća star dizajn postaju stvar prošlosti, a u rukama ćemo odsad držati DualSense. Radi se o potpuno novom gamepadu promijenjene ergonomije, s mnogo dodataka koji bi iskustvo igranja trebali učiniti zabavnijim. DualSense ergonomski podsjeća na standardni Xbox gamepad. Ima izdužene ručice i prednju stranu veće površine. Ovdje se nalaze simetrično postavljene analogne gljive, D-pad, kontrolne i sistemske tipke, te veliki trackpad. Gornje tipke nešto su tvrđe od onih na DualShocku, a prekidači pružaju više otpora i imaju manji hod. Ti prekidači imaju force-feedback, koji se prilagođava situaciji na ekranu, što je posebno korisno u racing igrama, a moglo bi biti zgodno i u pucačinama. DualSense ima i napredniji haptički odaziv s vibracijama, koje se također prilagođavaju različitim situacijama.

Koliko će nove tehnologije DualSensea biti zanimljive u stvarnim situacijama, tek moramo vidjeti. Potencijal je ogroman, no igre koje će ga iskoristiti tek su u dolasku. Ipak, sama činjenica da je tvrtka ozbiljnije radila na obnovi kontrolera, PlayStationu je osigurala prednost u ovoj kategoriji.

Pobjednik: PlayStation 5

Igre – Ekskluzive u tragovima

Siječanj godine 2014. kao da je bio jučer. U tadašnjem smo se Bugu, u dvoboju sličnom ovom, bunili kako Xbox One ima samo tri, a PlayStation 4 samo dvije ekskluzive u mjesecu lansiranja. Eh, da su nam takve brojke danas. Naime, nijedan se proizvođač u ovom smislu nije iskazao. Xbox Series X kao veliku launch ekskluzivu trebao je dobiti Halo Infinite, no ta je igra odgođena do iduće godine, pa nam ostaje zadovoljiti se privremenom ekskluzivom Yakuza: Like a Dragon, koja će za dva ili tri mjeseca sletjeti na PlayStation 5, koji već sada ima nešto bogatiju, iako i dalje prilično siromašnu, ponudu.

Najveća launch ekskluziva za PlayStation 5 je Spider-Man: Miles Morales, novi nastavak odlične igre, iza kojeg stoje veterani iz Insomniac Gamesa. Ta je igra dostupna i na PlayStationu 4, pa je ne možemo smatrati ključnom ekskluzivom u punom smislu te riječi. Mimo novog Spider-Mana, tu su manji naslovi poput The Pathlessa i Godfalla, Bugsnaxa i Sackboy: A Big Adventurea, no ništa “zvučno”.

Kada već aktualnim ekskluzivama ne mogu oduševiti, što nam mogu ponuditi u budućnosti? Pa, može se očekivati da će Sony nastaviti s ponudom vrlo snažnih ekskluziva, iza kojih stoje njihovi studiji poput Naughty Doga, Guerilla Gamesa, Insomniaca i Sony Santa Monice. Samo na račun toga, ranije bismo pobjedu u ovoj kategoriji uredno dodijelili PlayStationu, no ovaj put Microsoft udara žešće. Osim svojih prekaljenih studija, odnedavno pod svojim okriljem ima čitav Zenimax, a s njim i sve aktualne i buduće igre studija poput Bethesde, Arkane Studiosa, MachineGamesa i idSoftwarea.

Microsoft u novu generaciju ulazi više nego sposoban boriti se sa Sonyjem, pa je tako unaprijed teško odrediti konačnog pobjednika. Dajte nam nekoliko mjeseci, ako ne i godina.

Pobjednik: Neodlučeno.

Pristupačnost – Kompatibilno unazad

Obje nove konzole stižu kompatibilne s igrama napravljenim za prošlu generaciju hardvera. Ništa neobično, pogotovo kad u obzir uzmemo sličnost hardverske platforme s onom koju su koristili PlayStation 4 i Xbox One. Sve igre za PlayStation 4 (uz šačicu iznimki), bilo da smo ih kupili u digitalnom obliku ili na disku, moći ćemo igrati na PlayStationu 5. Situacija na Xboxu Series X nešto je složenija. Ta će konzola podržavati sve igre za Xbox One, kao i “odabrane” stare igre, a birat će ih sam Microsoft na temelju popularnosti. Lista trenutačno podržanih igara dostupna je na Xboxovom webu, no nije finalna i dopunjavat će se u mjesecima koji stižu. Dobra je vijest to da će određene stare igre dobiti osvježenja za koja su zaduženi Microsoftovi interni timovi, kao i da će nova platforma podržavati snimljeni napredak sa starih, te ići toliko daleko da podržava snimljene pozicije s Xboxa 360.

Obje konzole donose podršku za stare igre, no Microsoft je otišao nešto dalje i, osim svih igara za Xbox One, vlasnicima nove konzole omogućit će igranje odabranih klasika s Xboxa 360 i originalnog Xboxa

Pristupačnost konzole ne svodi se samo na kompatibilnost unatrag, jer da je tako, Xbox bi pobjedu odnio bez kapi znoja. Sama dostupnost konzola snažno vuče na stranu PlayStationa. Xbox službeno nije prisutan u Hrvatskoj. Konzolu je moguće kupiti u lokalnim trgovinama, no radi se o uređajima uvezenim iz neke od podržanih zemalja. PlayStation, s druge strane, ima službeno zastupništvo, službenu digitalnu trgovinu i službenog distributera u Hrvatskoj, pa su igre znatno dostupnije. Zbog toga ne čudi kako je Sonyjeva platforma ovdje tradicionalno popularnija, što ne znači samo da je lakše kupiti nove igre, već je lakše i trgovati i razmjenjivati rabljene, što drastično smanjuje troškove igranja novih naslova.

Pobjednik – PlayStation 5

Usluge – Beskonačne mogućnosti uz pretplatu

Pretplatničke usluge temelj su konzolaškog iskustva za one koji se na konzolama igraju redovito. Statistike kažu kako PlayStation plus koristi gotovo 40% vlasnika PlayStationa 4, dok Xbox Live Gold koristi 50% vlasnika Xboxa One. Prihodi od tih servisa tvrtkama su ključni dio poslovanja, pa ne čudi što su s novom generacijom prošireni. Za cijenu od 438 kn godišnje, PlayStation Plus, osim mogućnosti igranja online, donosi dvije igre mjesečno, ekskluzivne popuste u PlayStation trgovini, ekskluzivne sadržaje u igrama (Call of Duty: Cold War, recimo), te instantni pristup PlayStation Plus Collectionu. Radi se o kolekciji od 20 probranih igara za PlayStation 4, koje su obilježile proteklu generaciju konzola.

Xbox Game Pass Ultimate vjerojatno je najbolja trenutno aktualna ponuda za redovite igrače koja za oko 1.300 kn godišnje donosi neograničen pristup svim Xbox ekskluzivama i hrpi igara trećih strana.

Xbox je otišao korak dalje, i svoju pretplatničku uslugu proširio modelima. Standardni Xbox Live Gold ostaje nepromijenjen, i za 59,99 eura godišnje (oko 450 kn) nudi mogućnost igranja online, popuste i nekoliko igara mjesečno. Istodobno, Xbox nudi pretplatničke modele Xbox Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass za 99,99 eura (oko 750 kn) nudi oveću šaku odabranih igara koje igrači bez dodatne naplate mogu igrati za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa. To uključuje ekskluzive, ali i igre trećih strana. Nažalost, taj model ne uključuje benefite Xbox Live Golda, pa će vam za online play trebati i on. Posljednji i najatraktivniji model, Xbox Game Pass Ultimate, za 180 eura (oko 1.300 kn) godišnje, nudi sve benefite oba jeftinija paketa, te neograničen pristup preko 100 igara za konzole i PC. Uz tu pretplatu, na Windowsima možemo zaigrati Xbox ekskluzive, a kao šećer na kraju uključena je i usluga EA Play, u sklopu koje dobivamo neograničen pristup odabranim Electronic Artsovim igrama, kao i ekskluzivne probne verzije i rani pristup novim naslovima tog izdavača. Iako na prvi pogled vrlo skupa, Xbox Game Pass Ultimate najbolja je trenutačno dostupna pretplatnička usluga za hardcore igrače na konzolama.

Pobjednik: Xbox Series X

Cijena – Iznenađujuće blizu

Preporučene cijene obje nove konzole identične su. PlayStation 5 na domaćem tržištu košta 3.849 kn u standardnom, i 3.099 kn u digitalnom izdanju. Slično tome, Xbox Series X u hrvatskim dućanima može se pronaći za 3.813 kn. Ta minimalna razlika izbor čini nešto težim nego što je bio slučaj pri izlasku prethodne generacije, u kojoj je Xbox bio otprilike 1.000 kuna skuplji i znatno nedostupniji.

Pobjednik: Neodlučeno

Specifikacije konzola PlayStation 5 PlayStation 5 DE Xbox Series X Xbox Series S Datum izlaska: 19. studenoga 2020. 19. studenoga 2020. 10. studenoga 2020. 10. studenoga 2020. Kompatibilnost: Gotovo sve PS4 igre, uključujući optimizirane PS4 ekskluzive Gotovo sve PS4 igre, uključujući optimizirane PS4 ekskluzive Sve igre za Xbox One, odabrane za Xbox 360 i Xbox igre Sve igre za Xbox One, odabrane za Xbox 360 i Xbox igre Hardver: 8-core 3.5 GHz AMD Zen 2, AMD RDNA 2 GPU, 16 GB GDDR6, 825 GB SSD 8-core 3,5 GHz AMD Zen 2, 10,2 teraflop AMD RDNA 2 GPU, 16 GB GDDR6, 825 GB SSD 8-core, 3,8 GHz AMD Zen 2, 12 teraflop AMD RDNA 2 GPU, 16 GB GDDR6, 1 TB custom NVMe SSD 8-core, 3,6 GHz AMD Zen 2, 4 teraflop AMD RDNA 2 GPU, 10 GB GDDR6, 512 GB custom NVMe SSD Razlučivost / Framerate: 4K/60 Hz (maksimalno 8K i 120 Hz preko HDMI 2.1) 4K/60 Hz (maksimalno 8K i 120 Hz preko HDMI 2.1) 4K/60 Hz (maksimalno 8K i 120 Hz preko HDMI 2.1) 1440p/60 Hz (maksimalno 60 Hz u određenim igrama) Optički uređaj: 4K UHD Blu-ray Nema 4K UHD Blu-ray Nema Ključne ekskluzive: Spider-Man: Miles Morales, Horizon II: Forbidden West, Gran Turismo 7 Spider-Man: Miles Morales, Horizon II: Forbidden West, Gran Turismo 7 Halo Infinite, Senua’s Saga: Hellblade 2, Forza Motorsport 8, State of Decay 3 Halo Infinite, Senua’s Saga: Hellblade 2, Forza Motorsport 8, State of Decay 3 Cijena: 3.849 kn 3.099 kn 4.059 kn 2.395 kn

Brojke ne lažu, no rezultat je izjednačen. Koju onda kupiti? Najbolje obje. Uza sav trud, nismo uspjeli pronaći konačni odgovor.

Obje konzole imaju mnogo vrlina i tek šačicu mana, pa će pravi izbor za svakoga biti nešto drugačiji, ovisno o tome kako se igrate. Volite li pretplatničke servise, Xbox Series X nameće se kao logičniji izbor. Usluga Xbox Game Pass Ultimate doista je impresivna, a ako igrate više od jedne igre mjesečno, i povoljnija od tradicionalnog kupovanja igara. Ako ste, pak, skloniji igre mijenjati s prijateljima, te cijenite bolju dostupnost novih igara u lokalnim trgovinama, PlayStation 5 konzola je za vas. Koju god odabrali, jedno je sigurno – bit ćete zadovoljni. Nova generacija konzola donosi velike promjene i sasvim je sigurno da nas u mjesecima, ali i godinama koje dolaze, očekuje mnogo uzbudljivih igara i trenutaka koje nećemo zaboraviti.