PS Plus u lipnju daruje NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 i Trek to Yomi

Prema ustaljenoj praksi, svakog prvog utorka u mjesecu Sony će pretplatnicima na njihov servis PlayStation Plus omogućiti prisvajanje novih besplatnih igara koje mogu igrati dokle god im traje pretplata. Tijekom svibnja i do 6. lipnja su im dostupni GRID Legends, Chivalry 2 i Descenders, a naslijedit će ih tri nova naslova koji će biti aktualni do 3. srpnja: NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 i Trek to Yomi.

NBA 2K23 ne treba posebno predstavljati i ne sumnjamo da će ljubitelji košarke svakako iskoristiti priliku kako bi zaigrali posljednje izdanje ovog serijala kojeg godinama održava 2K Games. Kao i svako do sada, isto dolazi s nadograđenim timovima i igračima za posljednju sezonu američke košarkaške lige, a premda ni ovo izdanje ne odskače iz osrednjosti kao i ranijih nekoliko, i dalje je jedina takva igra vrijedna pažnje za uski krug igrača koji prate ovaj sport.

Drugi naslov kojeg će igrači moći prisvojiti je Jurassic World Evolution 2 kojeg potpisuje Frontier Developments, graditeljsko menadžerski naslov na temu dinosaurusa. Kao hvale vrijedan nasljednik prvog izdanja, Jurassic World Evolution 2 je smješten nakon događaja viđenih u filmu Jurassic World: Fallen Kingdom. Ukratko, na nama je izgradnja profitabilnog zabavnog parka u kojem posjetitelji mogu vidjeti razne vrste pretpovijesnih gmazova, točnije njih 75 vrsta, od kojih svaka zahtijeva posebne uvjete za život, poput prehrane, popratnog osoblja, kao i susjedstva, kako bi uspješno opstala.

Trek to Yomi je treći naslov iz ponude za lipanj, a potpisuje ga prokušana ekipa Flying Wild Hoga koja će nas u ovoj akcijskoj avanturi odvesti u Edo razdoblje feudalnog Japana. Uz katanu kao primarno oružje čije korištenje zahtijeva lake i teške udarce zajedno s razbijanjem protivničkih obrana, naš junak će moći koristiti i dodatna poput luka i strijela. Obzirom da Trek to Yomi jednim dijelom počiva na japanskoj mitologiji, uz klasične ljudske protivnike očekuju nas i borbe protiv raznih čudovišta, a unatoč linearnom napretku priče, svijet je nakrcan brojnim tajnama koje igrači postupno otkrivaju.