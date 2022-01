PS Plus u veljači daruje EA Sports UFC 4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep i Planet Coaster

Visoki datum ne označava samo vrijeme sve tanjih novčanika, već i pripreme za novu rundu besplatnih igara za pretplatnike na PlayStation Plus. Prije no što krenemo s predstavljanjem naslova koje ćete moći uvrstiti u kolekcije, kratki podsjetnik da do 31. siječnja imate priliku ugrabiti siječanjske besplatne igre Persona 5 Strikers, Dirt 5 i Deep Rock Galactic, dok će nove biti dostupne do prvog utorka u ožujku, odnosno do 1. ožujka.

EA Sports UFC 4 (PS4)

Predvodnik besplatnih igara u veljači je Electronic Artsov UFC 4, borilačka vještina koja, kako joj i samo ime govori, promovira Ultimate Fighting Championship (UFC). U igri nas očekuje 229 unikatnih boraca od kojih neki stižu i u svojim alternativnim inačicama, a pridošlice u ovaj sport će se svakako okušati u karijeri. Ista je kreirana kako bi nas naučila osnovnim disciplinama uključujući boks, hrvanje, kickbox i tako redom, te ćemo putem nje kreirati vlastitog unikatnog borca.

Kao i u stvarnom svijetu, napredak je uvjetovan prihvaćanjem borbi ili njihovim odbijanjem što pak uvjetuje umješnost i sprema samog borca. Dakako, multiplayer je obavezan dio ovakvih projekata, pa su nam na raspolaganju Blitz Battles i Online World Championships, no za razliku od prethodnih izdanja, iz ove je verzije izbačen Ultimate Team. U svakom slučaju, zanimljiv naslov kojeg svakako uvrstite u svoje zbirke, pa možda nađete vremena da ga isprobate.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep (PS4)

Punim imenom Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, ovaj je naslov isprva bio DLC za Borderlands 2, da bi prošle godine dobio svoju samostalnu izvedbu koja ne zahtijeva osnovnu igru. Razloge da tako nešto autori naprave ne treba tražiti svijećom, obzirom da znamo da od ovog dodatka nastaje samostalna igra Tiny Tina's Wonderlands koju bismo trebali zaigrati krajem ožujka, pa je objava samostalnog prethodnika iskorištena u svrhu promidžbe.

Kako god bilo, riječ je o looter shooteru nalik na izvornik, samo što se Gearbox u ovom slučaju poigrao tematikom Dungeons & Dragonsa, odnosno kako ih oni nazivaju Bunkers & Badasses pri čemu je Tina Bunkermaster koji tijekom igranja mijenja svijet i pravila. U svrhu raznolikosti od Borderlandsa 2, kreiran je čitav niz novih oružja, lokacija, predmeta, pa i samih klasa, pa ako vas zanima na što bi mogao nalikovati nadolazeći Wonderlands, sada to možete doznati besplatno.

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Ova graditeljsko menadžerska simulacija je prije dvije godine stigla na PlayStation 5 i upravo se u tom obliku besplatno nudi tijekom veljače. Igračima su dane slobodne ruke u izgradnji zabavnih parkova prema vlastitim željama u sandbox načinu igranja ili mogu slijediti misije i ispunjavati zadatke, no bit je sagraditi što zabavnije kreacije koje će privući publiku i osigurati nam nova dodatna sredstva za buduća ulaganja.

Dakako, osim raznih atrakcija, naše zabavne parkove valja opremiti popratnim sadržajima poput restorana, odlagališta otpada, čuvarima i kojekakvim drugim sitnicama koje jamče dugotrajnu zabavu. Moramo priznati da smo Planet Coaster igrali samo na PC-u kada je izašao, no sada ćemo ga svakako isprobati i na PlayStationu 5.