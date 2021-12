Serious Sam 4 objavljen za PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a igriv je i putem Game Passa

Prošlogodišnji Serious Sam 4 je do sada bio vezan isključivo za PC i servis Stadia, a od jučer je dostupan i za igrače na konzolama. Prilično bombastična vijest, tim više što se Croteam odlučio za preradu samo na novu generaciju konzola, točnije PlayStation 5 i Xbox Series X/S, dok su Xbox One i PlayStation 4 izostavljeni.

Dapače, obzirom da je od prvog dana uvršten na Xbox Game Pass, možete ga zaigrati na novom Xboxu i PC-u u sklopu pretplate što je još jedna veliki plus za Microsoftov servis, dok ćete bez nje morati izdvojiti četrdesetak eura pri čemu ga dobivate zauvijek.

Kako smo svojevremeno naveli u opisu iz studenog prošle godine, Serious Sam 4 igra na kartu nostalgije i neozbiljne priče tijekom koje će na nas nasrtati horde svakojakih protivnika koje je najzabavnije tamaniti kooperativno s prijateljima, obzirom da igra podržava i takav način igranja.

Nažalost, u samom startu su tehnički nedostaci bili itekako izraženi, no Croteam je radio naporno kako bi ih otklonio i vjerujemo da s novim inačicama za konzole igrači neće imati problema. U svakom slučaju, još jedan veliki uspjeh za domaće developere Croteam koji su nakon izlaska Serious Sama 4 postali dio obitelji izdavačke kuće Devolver Digital.