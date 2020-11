Serious Sam 4 - Staroga Stonea sin

Na poslu vas gnjave nebuloznim zahtjevima, žena prigovara jer niste oprali suđe, pomladak visi na Fortniteu i nemate pristup televizoru… Slušalice na uši i opletite po novom poglavlju Serious Sama!

Serious Sam 4 Proizvođač/Izdavač Croteam/Devolver Digital Žanr FPS Platforme PC, PlayStation 4, Xbox One

Naravno da Serious Sam 4 neće riješiti niti jedan od svakodnevnih problema navedenih u podnaslovu, ali nakon njega ustat ćete od računala kao pomlađeni. Nema veze što ste pritom izginuli nebrojeno puta, naslušali se kratkih izlizanih pošalica koje će vam, htjeli vi to ili ne, izmamiti smiješak na lice, i pobili trilijune izvanzemaljaca svakojakih oblika, nakon Serious Sama 4 osjećat ćete se bolje, pogotovo ako ste svoju pucačku karijeru započeli u doba kada su FPS-ovi bili jednostavniji, bez naprednih elemenata kojima se danas svi vole hvaliti, i realno gledajući, ponekad u tim inovacijama debelo pretjeraju.

Mogli bismo u nedogled polemizirati o tome je li takav pristup ispravan ili ne, no činjenica jest da se nama osobno svidio, i Croteamu kapa dolje na tome što su se u današnje doba odvažili zaigrati na kartu nostalgije. Nemamo baš ništa protiv bezumnog napucavanja, pri kojem svaki sakupljeni paketić zdravlja u većini slučajeva jamči stvaranje novog vala protivnika sastavljenog od poglavito starih znanaca, poput bezglavog kamikaze bombaša, masivnih bikova kojima nije pametno stati na put, četverorukih guštera, ili, pak, demonske varijante imperijalnih AT-ST hodalica.

Priča Serious Sama 4 vodi nas u događaje prije invazije Mentala na zemlju, i možemo je nazvati svakakvom, osim ozbiljnom. Ozbiljne su jedino situacije kada se zaboravite i nađete okruženi protivnicima koji će vam zdravlje vrlo brzo svesti na minimum. Srećom, na izboru nam je gomila iznimno djelotvornih oružja, čiju je primjenu vrlo lako shvatiti, jer, naravno da brze skelete nećete gađati snajperom, ali će topovska kugla koja uništava sve pred sobom biti više no učinkovita, tim više što će pregaziti sve pred sobom.

Na normalnom stupnju težine, suprotno očekivanjima, našli smo se u nebrojeno situacija kada smo ponovno pokušavali riješiti određene susrete s hordama i uredno ginuli, no kako smo natuknuli u početku, to je dio igre i ne treba se time zamarati. Stvar uvelike olakšava kooperativno igranje u četvero, koje je i najzabavniji način uživanja u Serious Samu.

Nažalost, stižemo do dijela koji nije baš tako pozitivan kao sve dosad navedeno – tehnička strana igre. Naime, prvo što nas je iznenadilo bila su ekstremno duga učitavanja razina, isprobano na stolnom računalu i laptopu, oba s brzim SSD-ovima, a čak i kada se učitaju, treba neko vrijeme da igra prestane trzati. Nadalje, tijekom igranja doživjeli smo nekoliko rušenja na desktop, misteriozno zastajkivanje ili nestajanje popratne zvučne podloge, glitchevi u međuscenama i tako redom, no najgore su nam legli bugovi vezani uz izostanak stvaranja protivnika ili neotvaranje vrata, čime je onemogućen napredak. U takvim situacijama ponekad je pomoglo trčkaranje gore-dolje po području, premda smo najčešće morali krenuti od posljednje snimljene pozicije. Kao da je čitava priča s izlaskom igre zbrzana, i nedostaje joj ono završno poliranje. Razumijemo da postoje rokovi, ali opet, radije ćemo pričekati dodatnih nekoliko mjeseci nego dobiti beta verziju, na što trenutačno Serious Sam 4 nalikuje.

Za sam kraj nemamo što mudro zaključiti, osim da Serious Sam 4 nudi pregršt retro zabave, posebice u kooperativnom modu, no zbog tehničkih problema, savjet je pričekati nekoliko većih zakrpi, koje će ih ispraviti i dovesti igru u stadij u kojem se i trebala pojaviti na tržištu.