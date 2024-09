Sony predstavio PlayStation 5 Pro, svoju najmoćniju konzolu do sada

Nakon mjeseci glasina i nagađanja, Sony je konačno predstavio PlayStation 5 Pro. Riječ je o njihovoj najmoćnijoj konzoli do sada koja je u potpunosti usmjerena na poboljšanje grafičke kvalitete igara s tri ključne nove nadogradnje koje idu prema tom cilju – veći GPU, napredni ray tracing te povećanje rezolucije pomoću AI-ja.

No, dotaknimo se prvo samog dizajna konzole. PlayStation 5 Pro, kao što je i vidljivo, donosi blage vizualne promjene u odnosu na standardnu inačicu. Viši je od trenutnog slim modela, ali nije deblji. Međutim, ne dolazi s čitačem BluRay diskova, on će se morati kupiti zasebno, ali zato dolazi s 2 TB interne memorije.

PlayStation 5 Pro i PlayStation 5 Slim Foto: Sony

Prijeđimo sada i na glavni dio. Iako je i dalje temeljen na istoj arhitekturi kao i kod obične verzije konzole, GPU unutar PlayStationa 5 Pro sada ima 67 posto više računalnih jedinica i 28 posto bržu memoriju. Iz Sonyja tvrde da ove promjene omogućuju do 45 posto brže renderiranje igara u usporedbi sa standardnim PlayStationom 5.

Druga nadogradnja odnosi se na ray tracing. Budući da se AMD-ove grafičke kartice oslanjaju na svoje računalne jedinice za ray tracing, njihovo povećanja također povećava i performanse. Imajući to na umu, Sony navodi da PlayStation 5 Pro može emitirati ray tracing dvostruko ili čak trostruko brže nego što je to slučaj na običnom PlayStationu 5.

Treća nadogradnja je i Sonyjeva nova tehnologija PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) koja koristi AI i strojno učenje za povećanje rezolucije igara, ali ne i FPS-a. Budući da se radi o hardverskom rješenju, trebalo bi pružati bolje rezultate od AMD-ovog FSR-a kojeg su koristile igre za PlayStation te bi trebalo biti usporedivo s DLSS-om od Nvidije ili XeSS-om od Intela.

Foto: Sony

Sonyjev vodeći arhitekt konzola, Mark Cerny, u prezentaciji je demonstrirao i nekoliko igara koje se izvode na PlayStationu 5 Pro, uključujući The Last of Us Part II koji u fidelity modeu ima 60 umjesto 30 FPS-a te igračima pruža više detalja. Slična kombinacija performansi očekuje se u igrama kao što su Spider-Man 2 i Ratchet & Clank: Rift Apart.

Igre koje će se „vrtjeti“ bolje na PlayStationu 5 Pro imat će oznaku „PS5 Pro Enhanced“, što znači da neće svaki naslov dobiti tretman poboljšanja grafike i FPS-a. Ipak, treba imati na umu da će se nadolazeće AAA igre, poput dugo iščekivanog Grand Theft Auta VI, zasigurno bolje pokretati na Pro inačici konzole nego na onoj običnoj, što će nekim igračima zasigurno značiti.

Nadalje, Sony je također najavio novu značajku PS5 Pro Game Boost, koja se može primijeniti na više od 8.500 PS4 naslova i poboljšati njihovu rezoluciju te povećati FPS. Nova konzola također ima Wi-Fi 7 u regijama gdje je podržan, kao i podršku za VRR i 8K zaslone.

PlayStation 5 Pro koštat će u Europi 799,99 eura. Početak prodaje zakazan je za 7. studenog, dok prednarudžbe počinju 26. rujna.