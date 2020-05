Sony smatra kako nije potrebno previše reklamirati PlayStation 5

Sony ove godine ne izlazi u javnost s previše informacija vezano uz buduću PlayStation 5 konzolu. Barem ne na način na koji je većina budućih kupaca navikla – objavljivanjem velike količine materijala u kojima se novi PS5 uspoređuje s izravnim rivalom Xboxom koji će ove godine također stići u novom izdanju.

Do sada je Sony objavio tek specifikacije, izgled novog logoa te kontrolera. No drugih podataka o konzoli nema kao ni detaljnog popisa igara koje će znati iskoristiti snagu ugrađenog hardvera do kraja. Tijekom razgovora s investitorima, glavni izvršni direktor tvrtke Sony, Hiroki Totoki dotakao se teme koja zanima mnoge analitičare, a radi se o manjku informacija o konzoli PS5 u odnosu na Xbox Series X te je li to znak da Sony ne uspijeva pratiti tempo kojeg diktira Microsoft.

Na oba pitanja odgovor je „NE“, barem tako doznaje Bloombergov Takashi Mochizuki kojemu je Totoki otkrio kako Sony marketingu pristupa strateški te kako daju sve od sebe. Totoki je dodao i kako će na pitanje o propasti ili uspjehu PlayStationa 5 najbolji odgovor dati prodajni rezultati.

Sony je ovih dana u svom fiskalnom izvještaju objavio i podatke vezano uz prodaju još uvijek aktualne konzole PlayStation 4. Sony navodi kako je do sada diljem svijeta prodano 110 milijuna primjeraka PlayStationa 4. Microsoft ne otkriva prodajne rezultate Xboxa One, no procjenjuje se kako je isti prodan u oko 50 milijuna primjeraka.

Novi PlayStation pri prema još uvijek aktualnom rasporedu trebao stići krajem ove godine, taman u vrijeme oko božićnih blagdana. Jedan od glavnih prodajnih mamaca bit će novi sustav pohrane podataka, a koji se temelji na SSD-u kapaciteta 825 GB i performansama od 5,5 GB/s. Po pitanju brzine SSD-a Xbox Series X bit će znatno sporiji – 2,4 GB/s. No taj nedostatak Microsoft namjerava nadomjestiti velikom snagom konzole koja će biti 12 teraflopsa. Sony PlayStation 5 će pak s druge strane imati snagu od 10,28 teraflopsa.

Prema zadnjim glasinama Microsoft bi mogao Sonyju zadati udarac i na cjenovnom polju, odnosno priča se kako će Xbox Series X biti jeftiniji od PlayStationa 5 za oko 100 USD. Prema trenutnim informacijama PlayStation 5 trebao bi stajati 500 USD, a Xbox Series X 400 USD. Službene potvrde ovih navoda za sada nema, pa ih uzmite s malom zadrškom.