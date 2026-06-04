007 First Light – Pomlađeni Bond u odličnom izdanju

Nakon najave igre 007 First Light pokušali smo se sjetiti koliko igara na temu najpoznatijeg britanskog špijuna uopće postoji. Koliko god razmišljali, na pamet nam je pao samo GoldenEye 007 kojeg čak ni nismo igrali jer nismo imali Nintendo 64, no brzinskom pretragom Interneta doznali smo da ih ima više od dvadeset. Očito nije problem u kvantiteti, već u kvaliteti jer nakon što smo prepoznali nekoliko naslova, prisjetili smo se da su bili ispodprosječni, što objašnjava zašto nam se nisu urezali u sjećanje.