Amnesia: The Bunker - Nova dimenzija straha

To da za dobru ideju i izvedbu ne trebaju milijunski budžeti znamo odavno. Primjeri odličnih indie igara nalaze se na svakom koraku, a u žanru horora, to je svakako serijal Amnesia. Započet prije trinaest godina izdanjem The Dark Descent, koji ga je proslavio, naknadno je dobio ne toliko strašan, ali dovoljno zanimljiv nastavak A Machine for Pigs, a prije tri godine ponovno nas je zaintrigirao povratkom prokušanom receptu s nastavkom Rebirth. On nije uspio dostići slavu izvornika, no svima je jasno dao do znanja kako su developeri na pravom tragu, i da na njih možemo računati i u budućnosti.