Civilization VI: Gathering Storm - Značajno osvježenje

Civilization VI: Gathering Storm Proizvođač/Izdavač Firaxis Games/2K Games Žanr Strateška igra Platforme Windows

Civilization je oduvijek predstavljao oblik zabave u koji je za potpuno razumijevanje potrebno utući masu slobodnog vremena, no nagrada je igra koja svakim novim igranjem pruža sve veće zadovoljstvo. Iako su temelji novim nastavcima zadržavani, developeri su svakih nekoliko godina u serijal uvodili novosti koje su više ili manje utjecale na igrivost. One su ponekad stizale i s ekspanzijama, premda nikad u tolikoj mjeri kao s Gathering Stormom, novim dodatkom za Civilization VI.

Naime, do sada smo nekažnjeno iskorištavali resurse majčice Zemlje, izgrađivali gradove gdje nam se to prohtije i veselo pomicali bojne kočije i topove prema iritantnim susjedima, no s Gathering Stormom naš planet nije beživotna ploča, već aktivni sudionik igre koji utječe na zacrtane planove. Ako se u početku partije naši naseljenici nađu u priobalju, vidjet ćemo označena područja koja će podizanjem razine mora biti poplavljena, što je jasno upozorenje da tamo ne bismo trebali udariti temelje grada. Također, na mapama su raštrkani vulkani koji će kad-tad eruptirati različitim jačinama, rijeke će poplavljivati okolna područja, uništavajući izgrađene nadogradnje i odnoseći ljudske živote, baš kao i oluje koje će pomno složenu invazijsku armadu vidno osakatiti i prisiliti nas ili susjeda na promjenu planova dok se šteta ne sanira. Premda će te pojave u početnim stadijima igre biti rijetke, korištenjem fosilnih goriva emisija štetnih plinova raste, što će dovesti do topljenja polarnog leda i sve češćih katastrofa.

Logično, u nekom trenutku trebat će okrenuti novi list i potražiti alternativne izvore energije koje donosi izučavanje naprednih tehnologija, no u vječnoj utrci nitko ne jamči da će vaše akcije slijediti i ostale nacije. Doduše, možete ih prisiliti tijekom Svjetskog kongresa, na kojem svako malo odlučujete o stvarima koje direktno utječu na igrivost do idućeg sastanka, poput skupljih ili jeftinijih jedinica, ili, primjerice, trgovačkog embarga protiv određene civilizacije. Diplomacija je općenito unaprijeđena, iako i dalje dobivamo idiotske prijedloge za razmjenom resursa, među kojima se našlo mjesta i za diplomatske pogodnosti. Njih dobivamo mirnodopskim igranjem, sklapanjem saveza i dobrim odnosima s neovisnim gradovima državama, kako bismo ih koristili prilikom glasovanja ako želimo da određena rezolucija prođe ili propadne. To je posebno važno prilikom agresivnog igranja, jer nam se može dogoditi da smo prozvani zbog napada na susjeda, i svi narodi mogu ujediniti snage i krenuti u osvetnički pohod, što možete spriječiti, barem nakratko. Jednako tako, u slučaju da smo mi žrtve pohlepnog egocentrika koji je bez najave izvršio agresiju, što nije rijetkost, računalo će to zapamtiti, i ako kasnije krenemo na njega i zauzmemo mu nekoliko gradova, to smatrati opravdanom akcijom i njegovo pozivanje ostalih članova zasigurno neće proći.

Dakako, u ekspanziju je nakrcana još sva sila novosti, poput novih civilizacija, od kojih su posebno interesantni Maori, nove tehnologije i jedinice, poboljšanja terena, poput tunela i kanala koji otvaraju nove strateške opcije, i još masa toga. Sve u svemu, Gathering Storm vidno osvježava Civilization VI, i svim fanovima ga, unatoč visokoj cijeni, toplo preporučujemo.