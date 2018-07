Conan Exiles - Bolje od očekivanja

Conan Exiles Proizvođač/Izdavač Funcom Žanr Survival Platforme PC

Odmah na početku drago nam je utvrditi da Conan Exiles, koji smo upoznali prije godinu dana, nije igra u koju smo iznova utukli nekoliko desetaka sati, te da su promjene nabolje vidljive na svakom koraku. Ukratko ćemo ponoviti da nas priča stavlja u ulogu prognanika u svijetu izgrađenom prema djelima Roberta E. Howarda, koji je brutalan i nemilosrdan prema slabima. Krećemo od nule, bosonogi i gologuzi, ako to server dozvoljava, te polako napretkom stječemo bodove koje ulažemo u atribute i otključavanje različitih sposobnosti.

Developerima moramo odati priznanje na osmišljavanju i implementaciji djelatnosti i predmeta koje igrač, ovisno o željama, može izučiti, te se specijalizirati za, primjerice, izradu oružja, oklopa, izgradnju, pa čak i dekoracije, kojima će ukrašavati privremene domove. Tijekom igranja naletjeli smo na gomilu baza igrača koje izgledaju spektakularno, što ni ne čudi s obzirom na to da je sama izgradnja intuitivna uz malo vježbanja, pri čemu pomaže automatsko lijepljenje objekata uz rubove drugih, što možete i isključiti, ako baš želite prazan prostor između dva reda temelja. Sami građevinski dijelovi, baš kao i svi drugi predmeti, podijeljeni su po razredima kvalitete, i logično, oni najbolji zahtijevaju i najviše resursa koje sakupljamo iz okruženja, no do tog stadija u svijetu Conana treba provesti mnogo vremena, što, pak, ovisi o postavkama servera.

Borba koja je ranije bila isprazno mlataranje mačevima i ispucavanje strijela, dorađena je, iako ne i savršena, onako kako bismo željeli. Primjerice, priđete li s leđa hijeni ili kakvoj drugoj životinji, lijeno će se početi okretati prema vama, umjesto da reagira refleksno, no s obzirom na opasnosti koje vrebaju na svakom koraku, i na to da vas apsolutno sve želi ubiti, nekoliko “besplatnih” udaraca prije no što uzvrate napad, bonus je koji se ne odbija. U odnosu na raniju verziju, novost je i penjanje, koje se pokazalo kao iznimno korisno jer ne ograničava napredak i istraživanje, no pripazite jer troši energiju, i ako je pri usponu potrošite, past ćete vrlo vjerojatno u smrt, no to je ionako dio igrivosti koji nas nije spriječio da se često popnemo na najvišu stijenu i divimo se okruženju, usput pretražujući točke interesa.

Uz proširenje mape, koja je u odnosu na izvornu veća dva do tri puta i nakrcana tamnicama, koje je preporučljivo pohoditi s prijateljima iz klana, autori su dodali The Purge, ili najezdu demona koji se u neko doba pojave i izvrše invaziju, navodno na bazu najjačeg klana na serveru, no nismo je uspjeli iskusiti iz prve ruke. Ipak, uza sva poboljšanja, još uvijek postoje i neki nedostaci koji kvare zadovoljstvo igranja. Među ine spadaju razni bugovi, poput propadanja kroz podove, lebdenja iznad tla, preklapanja tekstura i još nekih propusta koji će narednim zakrpama vjerojatno biti popravljeni. Ono što, pak, zamjeramo u trenutku pisanja ovog teksta, ne tiče se same igre, već Funcomovih partnera koji su izlazak dočekali nespremno, i kako se koji novi službeni server pojavio, tako je bivao popunjen praktički u nekoliko minuta. Oni koji su kreirali likove u jutarnjim satima, navečer vjerojatno nisu mogli igrati, već samo krenuti iznova na drugom mjestu. U svakom slučaju, Conan Exiles ostvario je veliki napredak, a ostaje nam vidjeti kako će se situacija dalje razvijati.