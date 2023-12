Dave the Diver – Umalo propušteni biser

U moru hiperprodukcije lako dolazi do previda, zbog čega jednu od najzaraznijih ovogodišnjih igara opisujemo tek sada, no za dobru zabavu ionako nikad nije kasno

Dave the Diver Proizvođač / izdavač Mintrocket / Nexon Dojam Uz Dredge, jedna od igara u kojoj smo proveli masu vremena i pronašli zabavu kakvoj se nismo nadali ni u snu Platforme PC, Nintendo Switch

Priznajemo kako smo za Dave the Diver čuli i prije izlaska krajem lipnja, no obzirom da smo bili zatrpani zvučnim imenima, nekako nam se podvukao ispod radara. Uostalom, pogled na poratne slike će većinu igrača natjerati na pomisao kako je riječ o nekoj casual nezanimljivoj bedastoći koja uz jedan Baldur's Gate 3 ili Alana Wakea II nije vrijedna vremena i truda. Srećom, postoje sezonske rasprodaje koje nam nenametljivo ukažu na projekte koji su izazvali veliku pažnju igrača, a 97 posto pozitivnih mišljenja od preko 75.000 komentara na Steamu nas je svakako privuklo, zbog čega odlučili uroniti u ovu pikseliziranu avanturu.

Indie grafika je samo fasada, neugledni ali svrhovit krep papir za umatanje unutar kojeg se krije jedna od igara od koje se jako teško odvojiti i kojoj obzirom na stil igranja itekako odgovara ovakav vizualni identitet. Ne treba se zavaravati, Dave the Diver ni u kojem slučaju nije indie igra, niti to krije, što je vidljivo u uvodnom izborniku nakon pokretanja. Naime, iako igru potpisuje nepoznati Mintrocket, iza njih stoji uspješna korejska megakorporacija Nexon koju ne treba posebno opisivati i koja je, osim financijske strane, sasvim sigurno imala svoje prste u razvoju obzirom da imaju i previše iskustva s ukusima igrača.

Uvijek svježe

Dave the Diver djeluje kao casual igra što jednim dijelom i jest, no u njemu je isprepleten niz elemenata ostalih žanrova, od menadžerskih strategija, RPG-a, simulacije, avanture, akcije i kojekakvih drugih. Posebno hvalimo način na koji su izdavači odlučili polako odmatati ovu poslasticu koja svako malo igračima ponudi neki novi, do tada nepoznati dio ove priče o simpatičnom roniocu kojem se ponudi prilika da pokrene sushi restoran. Jednostavni zaroni dva puta dnevno, lov na ribe harpunom, te u večernjim satima odlazak u restoran u kojem prodajemo naš ulov. Zvuči jednostavno, no vrlo brzo spoznajemo da je recepte moguće unaprjeđivati.

Za to će nam trebati više riba iste vrste, a ima ih gomila, a kako posao napreduje, sve će više ljudi svraćati u naš restoran i nećemo ih stizati sve poslužiti. Dakako, tada se otvara unajmljivanje radnika s raznim sposobnostima, a iste s povećanjem posla valja dodatno trenirati. Ljudi kao ljudi, vole komentirati i fotografirati svoju hranu, pa će iste ostavljati na aplikaciji Cooksta, svojevrsnom Instagramu, i davati nam "lajkove" s kojima otključavamo nove recepte. Tijekom ronjenja pak nailazimo na razne kutije u kojima se kriju oružja ili njihove nadogradnje, kao i namirnice poput soli ili kakvog drugog začina. Pronalaskom oružja se pak otvara radionica u kojoj sami možemo izraditi svoje podvodne puške i mreže, a tu je i lokalni dućan koji će svako malo nuditi kakav koristan predmet povezan s trenutnim sezonskim aktivnostima.

Primjerice, brod s ljubiteljima jela od tune će se tri dana nalaziti u našem području, no tune ne možemo loviti puškom ili harpunom. Potrebno ih je uloviti mrežom, no tek nakon što ih omamimo postavljanjem bombi na njihove rute, a iste možemo samo kupiti. Istovremeno nam se otključava dron koji će uhvaćene ribe, što uključuje i masivne morske pse i druge velike ribe, automatski prenijeti u naš restoran. Kad smo kod otključavanja, spomenimo i kako zarađenim novcem možemo unaprijediti našu opremu, poput snažnijeg harpuna, više kisika, odijela koje omogućava dublji zaron ili sposobnosti nošenja veće kilaže.

Već je ovo samo po sebi zvuči dovoljno za zabavu, ali tu priči nije kraj. Dapače, moći ćemo zatražiti ocjene našeg restorana od stručnih službi, otvorit će nam se bazeni u kojima ćemo sami uzgajati ribe, bavit ćemo se farmama na kopnu, otključat će nam se noćni ribolov tijekom kojeg više bježimo od predatora nego što ih lovimo i još sto čuda uz neprestane ulete sporednih događaja za koje se potrebno posebno prirediti. Tu i tamo će se pojaviti fotograf koji će od nas tražiti podvodnu fotografiju određene vrste, pod vodom ćemo se sprijateljiti s dupinima koje ćemo braniti od pirata i oslobađati iz mreža, a sve ovo pričamo bez da smo dotaknuli nastavak priče. Naime, igra je razdijeljena na nekoliko poglavlja od koje svako otključava nove elemente i taman kad pomislimo da smo napokon sve napravili kako treba, morat ćemo zaroniti još dublje u potrazi za određenim predmetima ili primjerkom ribe zbog određenog sastojka, a za to opet krećemo u začarani krug zarade, nadogradnji, otključavanja svega i svačega, i tako u nedogled.

Automatiziranje procesa

Ono što druge igre sličnog tipa rade pogrešno je konstantno bacanje novih elemenata pred igrača uz zadržavanje starih, no u Dave je to riješeno iznimno zadovoljavajuće. Naime, nakon nekog vremena je moguće automatizirati procese poput posluživanja u restoranu ili ranije spomenutih bazena s ribama u kojima se same razmnožavaju, što igračima omogućava da se fokusiraju na važnije, nove stvari poput rješavanja misija ili lova na određenu vrstu podvodnih životinja. Ili primjerice sakupljanja određenih predmeta kako bi izgradili neki uređaj koji je preduvjet za nastavak daljnjeg napretka. U svakom slučaju, u Dave the Diveru uvijek imate što za raditi i bez obzira jeste li na igru utrošili par sati ili nekoliko desetaka, imate osjećaj da ste na nečem svježem.

Jedine prave zamjerke idu na račun premale širine prikaza, dapače, rubovi su na ultrawide monitorima odrezani, odnosno zamijenjeni statičnom pozadinom, zbog čega opasnija podvodna bića ponekad mogu započeti napad van ekrana prije no što ih vidimo, te pomalo čudnih zastoja prilikom sakupljanja predmeta kao da dolazi do kašnjenja između pritiska tipke i akcije, ponekad čak i izostanka izvršenja radnje. Ništa naročito s čime ne biste mogli živjeti, dapače ako vas baš jako smeta nedostatak službene podrške za ultraširoke monitore, eksterno rješenje je moguće vrlo lako "izguglati", no bilo bi lijepo kad bi developeri ponudili rješenje u vidu kakve zakrpe.

U svakom slučaju, Dave the Diver nas je potpuno zaokupio i impresionirao pokazanim. Istina, u završnom stadiju igre neki zadaci kao da su odrađeni tek toliko da se igračima ponudi nešto novo, no do tada ćete utrošiti par desetaka sati na igranje, posebno ako se detaljni i želite ispuniti svu enciklopediju i otključati sva dostignuća. Obzirom da stvarno rijetko zaigramo igru ovog formata, druženje sa simpatičnim roniocem/poduzetnikom nam je leglo više no odlično i toplo ga preporučamo zaigrati, tim više što mu je cijena ionako niska, a trenutno se na Steamu nudi i uz dodatni popust. Za kraj ćemo spomenuti i kako je upravo sjela nadogradnja koja u igru donosi pregršt sadržaja povezanih s Dredgeom, još jednom "ribarskom" avanturom koju hvalimo i obožavamo, tako da je ponovo vrijeme da navučemo ronilačko odijelo i zaputimo se u zastrašujuće neistražene vode.

Igrano na PC-ju, kod ustupio proizvođač