Prošlogodišnji hit Dave the Diver dobio novi besplatni DLC kojeg ne želite propustiti

Simpatični Dave the Diver je dobio novi dodatak Godzilla koji je za sve igrače besplatan, ali samo do 23. studenog nakon čega će u potpunosti nestati ukoliko ga do tada ne prisvojite

Dave the Diver je prošlogodišnji fenomen kojeg je teško ne preporučiti, tim više što ga svako malo igramo već mjesecima, čim ulovimo malo slobodnog vremena i nikako da dosadi. Nakon DLC-a na temu također izvrsnog Dredgea, u siječnju ove godine je ekipa Mintrocketa najavila kako rade na još jednom dodatku koji će ugostiti čudovište iz dubina, Godzillu, a isti je ovih dana postao dostupan svim igračima potpuno besplatno. Doduše, u kolekcije ga možete uvrstiti do 23. studenog nakon čega će potpuno nestati, no ukoliko ste ga na vrijeme prisvojili, možete ga igrati i nakon tog datuma.

Ukratko, u Godzilla DLC-u nas očekuju tri nove misije koje postaju dostupne nakon petog poglavlja kampanje, a priča kaže kako je jadni Godzilla ranjen, te se odlučio povući u Blue Hole, zaljev u kojem operira naš simpatični ronilac Dave. Tragajući za novim vrstama ribe koje će uvrstiti u jelovnik svog sushi restorana, Dave nabasa na Godzillu, ali i na još jednog kaijua, Ebiraha.

Uz dva masivna čudovišta u istom dodatku, nije teško pretpostaviti da slijedi bitka epskih razmjera, pa svakako uvrstite ovaj dodatak u kolekcije ukoliko ste ranije nabavili Dave the Divera. Onima koji su ga inicijalno propustili, preporuka da to naprave sada, obzirom da mu je cijena na Steamu do 3. lipnja snižena za 25 posto i iznosi samo 14,99 eura, što je za ovu igru i više nego povoljno.