Prvi ovogodišnji State of Play ugostio petnaest nadolazećih igara za PlayStation

U ukupnom trajanju od preko 40 minuta, na PlayStation State of Playu prikazani Dave the Diver, Rise of the Ronin, Death Stranding 2 i mnogi drugi novi naslovi

Vrlo uzbudljiva jučerašnja prezentacija State of Play nas je prosvijetlila novim promotivnim video zapisima iz naslova koji stižu na PlayStation. Dapače, neki od njih su prava iznenađenja, a posebno nam je zapeo za oko Silent Hill: The Short Message. Naime, ova horor avantura je strogo čuvana od očiju javnosti i praktički nismo ni znali za njeno postojanje od jučer. Da stvar bude bolja, ne samo da je već dostupna, nego je i potpuno besplatna! Dakako, riječ je o daleko kraćem izdanju od uobičajenih, no opet, ljubitelji dobrih horora ga svakako neće propustiti. Kad već spominjemo ovaj serijal, recimo i da je Konami prikazao novu i poboljšanu verziju Silent Hilla 2 čiji datum izlaska još uvijek ostaje nepoznanica.

Timska pucačina iz trećeg lica Helldivers 2 prema planu stižu 8. veljače na PlayStation, ali i na PC, dok će dva dana ranije premijeru doživjeti Foamstars. Riječ je o timskom multiplayeru u kojem koristimo pjenu za stvaranje vlastitih skliskih terena koje koristimo u napadima i obrani, a valja naglasiti da ovaj uradak Square Enixa stiže u utorak kao jedan od besplatnih naslova za pretplatnika na PlayStation Plus. Ipak, vjerujemo kako je najveću pažnju pobudila najava Death Strandinga 2 koji nosi podnaslov On the Beach i nesumnjivo će donijeti nova uzbuđenja u čizmama vječitog lutalice Sama u ovom postapokaliptičnom futurističkom svijetu.

Od ostalih novotarija, spomenimo kako nama omiljeni prošlogodišnji biser Dave the Diver stiže na PlayStation u travnju, te će mjesec kasnije ugostiti poznato japansko čudovište Godzillu, serijal Metro će dobiti posebno Awakening izdanje isključivo za VR u neko doba ove godine, dok u ožujku očekujemo izlazak Rise of the Ronina u režiji Team Ninje, kao i Dragon's Dogme 2. Ukoliko vam se ne gleda čitava prezentacija, u nastavku donosimo pojedinačne trailere, pa pripremite kokice i uživajte.