Devil May Cry 5 - Demoni, telefoni i apsurd

Devil May Cry 5 Proizvođač/Izdavač Capcom Žanr Akcijska igra, hack and slash Platforme Windows, PS4, Xbox One

Capcom je jedna od najstarijih kompanija u igraćoj industriji i koja je igračima pružila brojne serijale u kojima su mogli uživati. Potkraj prošlog desetljeća počeo je njihov pad, ali su se u posljednjih nekoliko godina počeli vraćati na stare staze slave. Monster Hunter Worldom približili su taj RPG serijal velikom broju igrača i postigli ogroman uspjeh – Mega Man 11 oživio je tog popularnog platformerskog junaka, Resident Evil 7 i Resident Evil 2 Remaster oduševili su ljubitelje horora, a ponovni uspon ovog japanskog diva nastavlja se igrom Devil May Cry 5.

Posljednja igra koja je izašla bila je DmC: Devil May Cry, no radilo se o spin-offu Ninja Theoryja, koji unatoč dobrim ocjenama kritičara, nije zadovoljio prodajnim rezultatima. Nakon toga, tvorac serijala Hideaki Itsuno i njegov tim opet su zasukali rukave, a ono što su nam priredili u novom nastavku mami gotovo neprestani osmijeh na lice.

Kada se sve lijepo posloži i combo napadi lupe sve što trebaju, velik je užitak gledati dobre ocjene

Protagonisti i svijet ovog serijala uvijek su bili pomalo šašavi pa ćete se najbolje provesti ako od početka do kraja ove krvave avanture jednostavno upijete sav apsurd i blesave scene koje se u nekim trenucima odvijaju na vašem ekranu. Novi nastavak spaja sve što su ljubitelji serijala tražili, a novim će igračima pružiti iskustvo koje u današnje vrijeme nije moguće zaigrati.

Iako je svijet razrušen, telefonske govornice skrivene su posvuda, i iz nekog razloga funkcioniraju, pa možete dozvati pomoć za nadogradnje

Pričom vas nećemo zamarati – ono što je najvažnije znati jest to da se borite protiv demona te kako u što većem stilu morate pokositi sve što vam se nađe na putu. To je ujedno i najbolja riječ za opis ove hack and slash akcijske igre. Iz svakog piksela curi stil. Sva tri lika kojima ćete upravljati u kampanji – koja se sastoji od 20 misija – imaju svoje borbene preferencije i alate, a kod svakog možete pronaći ono što vam najviše odgovara.

Ako vam klasična oružja poput mača i pištolja nisu zanimljiva, tu je motor koji možete prepoloviti i koristiti za udaranje

Nero ima mač koji na sebi ima ručku od motora kojom ga nabrijavate, i mehaničke ruke s brojnim svojstvima za razne napade, misteriozni V borbu prepušta svojoj panteri, ptici i golemu te je više usmjeren na napade iz daljine, a Dante kombinira jedno i drugo, i uz to ima još i posebne stilove koje može mijenjati usred borbe. Za otključavanje novih poteza i vještina trebat će vam tradicionalna valuta iz serijala Red Orbs, koja je raštrkana po stazama, ali iz nekog razloga Capcom je odlučio ubaciti i opciju njihove kupnje pomoću mikrotransakcija. Oni igrači koji žele preskočiti igranje igre dvaput da sve otključaju, mogu to napraviti, ali ni u jednom trenutku ne biste trebali osjetiti potrebu za tim, jer ih dobivate sasvim dovoljno.

Svako oružje nadograđivat ćete zasebno za svakog lika, kao i njihove mogućnosti brže i bolje navigacije svijetom

Devil May Cry 5 zamišljen je da ga pređete više puta. Osim što ćete tako dobiti sve poteze i otkriti sve izazove, otključat ćete i nove težine – kada prvi put zaigrate možete birati između Easy i Normal, a tek nakon što prvi put pređete igru, možete krenuti na Hard. Ideja je bila da se upoznate sa svime što igra nudi, i zatim ganjate cijenjene SSS ocjene u borbama, nakon što pohvatate kako sve funkcionira.

Bossevi koji će vas dočekati podjednako su zabavni i impozantni, a kada ih porazite, osjećate se moćno

Cijela igra izuzetno je fluidna, od kretanja likova i borbe, do pravog omjera akcije i priče. Zabavno je i zanimljivo promatrati interakcije između protagonista i njihovih kompanjona, a one se kreću u rasponu između komičnih, otrcanih i apsurdnih. Oživljavanju ovog svijeta pomogao je RE Engine, zbog čega Devil May Cry 5 izgleda odlično, a glazba savršeno odgovara poslovima istrebljivanja demona. Čistokrvna singleplayer iskustva u posljednjih nekoliko godina imamo sve rjeđe prilike zaigrati, ali nam je Capcom zato pripremio ovu poslasticu.