Monster Hunter Wilds trenutno je najprodavanija igra godine u SAD-u

Monster Hunter Wilds postigao je ogroman uspjeh prodavši 8 milijuna kopija u samo tri dana! U SAD-u je tako posljednji nastavak MH-a najprodavanija igra 2025., a PC verzija čini više od polovice ukupne prodaje unatoč tehničkim problemima koje je igra imala pri lansiranju na tržište.

Sve veća važnost PC tržišta ne iznenađuje – Strauss Zelnick iz Take-Twoa navodi da PC verzije mogu donijeti i do 40% ukupne prodaje. Istovremeno, prodaja konzola u SAD-u pala je za 25% u odnosu na prošlu godinu, što je najniža razina od 2020.

Prema podacima Circane, Monster Hunter Wilds bio je isto tako i najprodavanija igra veljače na PlayStationu, Xboxu te Steamu. Prihodi od prvog mjeseca prodaje udvostručili su one koje je ostvario Monster Hunter: Rise kada je izašao 2021. godine.

Osim Monster Hunter Wildsa, veljača je donijela još nekoliko hitova. Kingdom Come: Deliverance II prodaje se pet puta bolje od prethodnika, a igre Civilization VII, PGA Tour 2K25 i Avowed također su došle do visokog plasmana na ljestvici. Lista najprodavanijih igara (u SAD-u) u veljači ove godine sada izgleda ovako: 1. Monster Hunter Wilds (Capcom), 2. Kingdom Come: Deliverance II (Plaion), 3. Civilization VII (Take-Two), 4. PGA Tour 2K25 (Take-Two), 5. NBA 2K25 (Take-Two), 6. Call of Duty: Black Ops 6 (Microsoft), 7. Avowed (Microsoft), 8. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Sega), 9. Grand Theft Auto V (Take-Two Interactive), 10. Madden NFL 25 (Electronic Arts).