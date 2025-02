Kitao Sakurai režira novi Street Fighter film

Posljednja igranofilmska inačica Street Fightera dobila je novog redatelja – Kitaoa Sakuraija. Capcom je aktivno uključen u produkciju, a premijera je planirana za 20. ožujka 2026., izvještava The Hollywood Reporter.

Sakurai je poznat po Netflixovom filmu Bad Trip (2021.) s Ericom Andréom, a s komičarem je radio i na nadrealističnom The Eric André Show. Također, režirao je i četiri epizode TV serije Twisted Metal što ulijeva dodatnu nadu s obzirom na to da je riječ o ekranizaciji video igre. Prije Sakuraija, režiju su trebali preuzeti australski YouTuberi i redatelji Danny i Michael Philippou (Talk to Me), no prošlog su lipnja napustili projekt.

Film će producirati Legendary Entertainment u suradnji s Capcomom. Iako detalji priče još nisu poznati, očekuje se povratak legendarnih likova poput Ryuja, Kena i Chun-Li.