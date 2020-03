Doom Eternal - Krvavi balet

Kao i sve ostale Bethesdine igre, Doom Eternal ima DRM zaštitu koju mnogi igrači ne vole. Ipak, prvog dana su internetski detektivi u verziji koju Bethesda nudi putem svog launchera ugledali .exe datoteku koja je bila bez zaštite. Na Redditu je korisnik koji je pronašao propust napisoa da se u glavnoj mapi nalazio DOOMEternalx64vk.exe s Denuvom, ali se zato u Doom Eternal\original nalazio istoimeni .exe bez zaštite kojeg ste mogli kopirati i ukloniti DRM. Zakrpa je stigla brzo i izdavač je uklonio tu datoteku, no CrackWatch ekipa je to zabilježila i pirati su dobili jedan od najlakših crackova do sada. Ovo nije prvi put da se Bethesdi to dogodilo - ista situacija bila je i s izlaskom pucačine Rage 2 prošle godine, pa se mnogi pitaju radi li to izdavač namjerno ili su toliko smotani da im se takav propust dogodi dvaput.