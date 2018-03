Far Cry 5 - Bože blagoslovi Ameriku

INFO Proizvođač/Izdavač Ubisoft Montreal/Ubisoft Žanr Akcijska igra, FPS Platforme Windows, PS4, XOne

​Vozite se u automobilu kojeg ste posudili od jednog lokalca dok na radiju trešti stari rock. Iz suprotnog smjera vam ususret dolazi kamionet u kojem se na vozačevom i suvozačevom sjedalu nalaze dva člana lokalnog kulta Eden's Gate. Naravno, neće vas pustiti da se provezete pored njih u miru nego će početi pucati po vama. Budući da to nije previše zabavno, izlazite iz auta da im lijepo objasnite par stvari. U međuvremenu se skupilo još ekipe – iz šume s desne strane ceste dotrčao je medvjed koji je odlučio skočiti na jednog bradatog, dugokosog čovjeka, s druge strane je uletjelo još kultista, iznad glave su vam počeli letjeti helikopteri i avioni, a eksplozivnoj zabavi se pridružilo i nekoliko lokalaca koji su na vašoj strani i žele istjerati kult iz svog okruga.

Kad počne borba stvari jako brzo eskaliraju i teren se pretvori u ovo

Dražesna obitelj Seed na okupu. Čim vidite kako im crkva izgleda, znate da će stvari brzo poći po krivu

Ovaj je scenarij prilično čest u novoj Far Cryu, a da će kaos stalno vladati jasno je već prema samom otvaranju. Ubisoft nas je nakon egzotičnih lokacija i povratku u prošlost kroz spin-off Far Cry Primal odveo u ruralnu Ameriku, točnije saveznu državu Montana i fiktivni Hope County. U tom okrugu ima svega osim nade, barem dok se vi ne pojavite. Vođa religioznog kulta Eden's Gate, Joseph „The Father“ Seed, samo je čekao pravi trenutak kada svojim podanicima može dokazati da kraj svijeta zbilja stiže, a vi, zajedno s nekolicinom pripadnika policije dali ste mu tu priliku. Nakon što ga neuspješno pokušate privesti članovima kulta daje do znanja kako je vrijeme za istrijebiti sve grešnike i one koji ne žele sudjelovati u njihovim fanatičnim aktivnostima, a na vama je da okupite lokalce, organizirate pokret otpora i počastite Oca i ostale članove njegove obitelji metkom u čelo.

Potpuna sloboda

Kojim ćete redoslijedom ostvariti taj cilj je nakon pola sata uvoda u vašim rukama. Igra vam da premisu, upozna s glavnim negativcima, prenese osnovne mehanike kroz tu prvu misiju i kaže Hope County vam stoji na raspolaganju. Čak se razvojni tim na početku našali na svoj račun kada vam lik koji vas je spasio kaže: „Ne brini, neću te slati da se po cijelom okrugu penješ po tornjevima.“ To je u prijašnjim nastavcima ovog serijala bio način za otključavanje dijelova mape. Sada više toga nema, cijeli Hope County je dostupan od samog početka igre, a jedino što vi morate odlučiti je u koju od tri regije želite najprije zakoračiti.

Svijet po kojem koračate zbilja je velik, a cijela vam je mapa otključana od samog početka igre

U svakoj od njih je na čelu jedan član obitelji Seed – jugozapad okupira John Seed, brat koji voli mučiti ljude, na jugoistoku se nalazi Faith Seed, djevojka koja zapravo nije u krvnom srodstvu s braćom i koja ljude kontrolira drogom Bliss, dok je sjever zauzeo Jacob Seed, koji prikuplja armiju i dresira ubojite vukove. Tek kada očistite sve tri regije od njihovog utjecaja imate čast suočiti se sa glavnim negativcem.

Kao i sve druge igre u serijalu, Far Cry 5 je također prepun sadržaja. Kako bi se zlikovci bavili vama morate prikupljati nešto što igra zove Resistance Points, a to radite na nekoliko načina – rješavanjem glavnih misija, sporednih misija, uništavanjem posjeda koji su pod vlasništvom kulta i osvajanjem raznih lokacija koje su članovi kulta preuzeli. Ovisno po kojoj regiji ordinirate, nakon što prikupite dovoljno bodova javit će se odgovarajući član obitelji Seed i krenuti s veoma „inspirativnim“ monolozima, a nakon nekog vremena vas otmu i nemate drugog izbora nego odraditi tu misiju.

To je zapravo najgori dio igre, jer nakon sve slobode koju imate od samog početka vas igra gurne u neodgodivu misiju s likovima koji imaju naporne i nezanimljive priče. Da, znamo da ste zli i poremećeni. Da, jasno nam je da vas nitko ne može spriječiti i da su vaša uvjerenja jedina koja su točna. Možemo li se vratiti na zabavnije stvari koje se događaju kad vi ne drobite?

Natjecanje buljenja s hostilnom divljom puricom. Puška je jača od kljuna, na njenu žalost

Već kad smo kod zabavnijih stvari, osim ovih koje obavljate kako biste napredovali s pričom, možete se baviti pecanjem i lovom – ima velik broj divljih životinja i vrsta riba od kojih možete zarađivati novce koje ćete trošiti na oružja i prijevozna sredstva koja možete podesiti sebi po volji. Naravno, ne bi bila moderna Ubisoftova igra da nema mikrotransakcije, ali su ovog puta implementirane tako da zbilja nema potrebe trošiti dodatne novce jer ćete sve prilično lagano otključati i kupiti samim igranjem.

Pomozi druže

Ono što je Ubisoft odlučio vratiti iz drugog nastavka u serijalu jesu kompanjoni koji će vas pratiti na vašim avanturama. U Hope Countyju ima dovoljno ljudi koji znaju baratati oružjem i spremni su vam pomoći s istrebljivanjem kulta, a osim običnih smrtnika ima devet specijalista koji vam se pridružuju kad riješite njihove misije. Svaki od njih ima posebne vještine koje dobro dođu za vrijeme borbe, a životinjski drugovi su bolji jer nemaju mogućnost govora i ne tlače vas istim rečenicama.

Ekipa četveronožnih pomagača veoma je korisna. Istovremeno s vama u bilo kojem trenutku može biti maksimalno dvoje, pa birajte pažljivo

Osim umjetne inteligencije, Far Cry 5 u cijelosti možete odigrati u co-opu. Vašoj se avanturi u bilo kojem trenutku može pridružiti prijatelj, neovisno o tome koliko ste napredovali s pričom, a čak zajedno možete rješavati i te misije.

Za kraj je preostalo spomenuti povratak Far Cry Arcadea. Tom dijelu igre možete pristupiti iz samog svijeta tako da pronađete ili poster ili arkadu, a od sadržaja kojeg tu možete očekivati jesu mape i staze koje su radili drugi ljudi. Do sada su već uspješno rekonstruirali mape iz igara kao što su PUBG, CS:GO, Battlefield, Resident Evil 7 i Call of Duty, tako da uz sav sadržaj koji se u osnovnoj igri nalazi ovo pruža dodatan izvor zabave za jednog igrača ili multiplayer napucavanje.

U Arcadeu ćete pronaći različite mape za koje su zaslužni drugi igrači. Osim PvE moda, možete igrati i PvP

Ubisoft je u Far Cry 5 ubacio najbolje elemente iz prijašnjih igara, izbacio one koji su bili problematični i stvorio poznato i provjereno, ali veoma zabavno sandbox iskustvo. Ako ste igrali prijašnje nastavke ne očekujte ništa revolucionarno, no opet je dovoljno dobro da zaslužuje preporuku. Glavne zamjerke idu na račun priče i negativaca koji nisu uzbudljivi te bugove koji su u ovako velikom svijetu u kojem se nešto stalno događa nažalost neizbježni. Ako tražite kaotičnu zabavu u lijepo kreiranom virtualnom svijetu, ova će vam igra to pružiti.