Frostpunk - Na rubu izumiranja

Od tvoraca superdepresivnog, ali prokleto zabavnog survivala This War of Mine, stigla je još jedna podjednako tmurna igra, i odvela nas na rub ledom okovanog svijeta

Frostpunk Proizvođač/Izdavač 11 bit studios Žanr Strateška/survival Platforme PC

Poljski razvojni tim 11 bit studios 2014. je godine redefinirao žanr survival igara, ponudivši nam This War of Mine, igru inspiriranu Opsadom Sarajeva, u kojoj smo se morali pobrinuti o šačici civila i dovesti ih do kraja sukoba. Bila je to iznimno teška i tmurna, no usprkos tome, vrlo zabavna igra, kojoj smo se rado vraćali, pa smo s nestrpljenjem iščekivali 11 bitov novi naslov, koji je obećavao ponoviti emociju timove prethodne igre, ali u potpuno novom okruženju i drugačijem konceptu. Iz tog obećanja izrodio se Frostpunk – postapokaliptični city-sim, u kojem smo dobili zadatak na samom rubu zaleđene Zemlje stvoriti novu civilizaciju.

Kampanja Frostpunka smještena je u alternativnu 1886. godinu, u kojoj su snježne oluje i iznimno niske temperature dovele do neplodnosti tla na globalnoj razini, što je na kraju dovelo do ubrzanog izumiranja ljudi. Igra nas je postavila u ulogu vođe manje grupe od stotinjak ljudi, koji su, u pokušaju da spase živu glavu, s nešto zaliha i ogromnom peći na ugljen, napustili svoj dom te odlučili pronaći mjesto na kojem će izgraditi novi. To mjesto, iz nekog razloga, ogroman je krater, usred kojeg postavljaju iznad spomenutu peć te kreću u borbu u kojoj je neuspjeh najizglednija opcija.

Ziđan jer se mora

Podizanje generatora unutar kratera označava početak kampanje te pred nas već u prvih nekoliko minuta postavlja ozbiljne izazove. Hoćemo li iskoristiti dostupne resurse i izgraditi šatore, kako bismo desecima ljudi koji su nas odabrali za svog vođu pružili krov nad glavom, ili ćemo krenuti u sakupljanje dobara iz olupina koje okružuju naš novi dom? Kojim god putem krenuli, stvari ne mirišu na dobro, jer preživljavanje u uvjetima vječne zime iznimno je težak zadatak.

Nakon kratkog tutoriala i upoznavanja s elementima jedinstvenim za Frostpunk, na monitoru je moguće vidjeti gotovo sve na što su nas već godinama navikavale igre iz žanra city-sim. Tu je upravljanje sirovinama, radnom snagom, istraživanje (kako ono znanstveno, tako i ono geografsko) te, na kraju, izgradnja podijeljena na pet kategorija, posvećenih zadovoljavanju raznih potreba. Kategorija People omogućuje nam izgradnju domova, zabavnih sadržaja i sličnih građevina koje pridonose zadovoljstvu stanovnika, a kategorija Health omogućuje izgradnju zdravstvenih ustanova koje će nam pomoći da smanjimo smrtnost naših kolega. Kategorija Food, jasno, omogućuje nam izgradnju lovačkih kuća, javnih kuhinja i sličnog, što našim stanovnicima osigurava hranu u želucu, a kategorije Resources i Tech omogućuju izgradnju građevina koje će pridonijeti napretku civilizacije koju stvaramo, kako kroz tvornice i laboratorije, tako i kroz znanstvena istraživanja kroz koja možemo doći do novih tehnologija.

Za funkcioniranje svih iznad navedenih građevina, kao i zdrav život ljudi, potrebna je toplina, što generator u sredini novoga grada čini najvažnijim elementom u igri. Održavanje generatora aktivnim na početku igre nije osobito zahtjevan zadatak, što nam omogućuje da se posvetimo razvoju, no već nakon nekoliko in-game dana, postaje jasno kako on neće sve moći odraditi sam te kako mu u pomoć valja poslati nekoliko manjih parnih hubova koji distribuiraju dodatnu toplinu na manja područja, oko kojih je moguće izgraditi kuće i ostale važnije zgrade.

Odluka koja mijenja sve

Frostpunk se, na neki način, temelji na ideji o ravnoteži. Na sredini donjeg dijela ekrana nalaze se dvije linije nazvane Hope (nada) i Discontent (nezadovoljstvo), koje se mijenjaju, ovisno o odlukama koje donesemo. Objema je vrlo važno ispravno upravljati ako ne želimo biti protjerani i prepušteni hladnoći. Bez nade, stanovnici će manje truda ulagati u svoje poslove i malo činiti kako bi preživjeli. Pozitivni događaji – poput otvaranja novih radnih mjesta, izgradnje bolnica ili mjesta za zabavu – podići će nadu i smanjiti nezadovoljstvo, pa te vrijednosti moramo budno pratiti.

Kad bilo koja od tih linija dođe do kritične vrijednosti, kao i kad se grad nađe u problemima zbog manjka radne snage ili manjka resursa, Frostpunk nam omogućuje donošenje zakona. Oni mogu biti drastični i kratkoročno isplativi – poput zakona koji omogućuje 24-satno radno vrijeme i zapošljavanje djece – ili od dugoročne koristi, ali s drastičnim posljedicama u bližoj budućnosti – poput raspisivanja zakona koji stanovnike obvezuje da religijski prate svog vođu.

Svaki od donesenih zakona, kao i bilo koja druga odluka koja utječe na nadu i zadovoljstvo, imaju dvojako djelovanje, pa ono što je dobro sada, nije nužno najbolja odluka kad gledamo širu sliku. Tu do izražaja dolazi ravnoteža koju smo spomenuli ranije u tekstu. Ravnoteža koju dosad nismo uspjeli pronaći. Hoćete li vi?

Lijep da se smrzneš

U svoj svojoj bjelini, Frostpunk je prekrasna igra. Snijeg koji veći dio vremena pokriva mapu, mijenja se ovisno o tome što radite, svaki put drugačije, a tople boje iz ognjišta donose oku ugodan kontrast. Uparimo li to sa zanimljivim detaljima karakterističnim za steampunk igre, imamo pravu poslasticu za oči. Slično možemo reći i za zvukove koji na pravi način naglašavaju važne trenutke te pozadinsku glazbu koja nas zbog smirujućeg efekta može gurnuti u lažnu sigurnost, samo kako bi nas naglom tranzicijom probudila onda kada stvari krenu po zlu.

Frostpunk smo pratili mjesecima prije izlaska, i možemo bez zadrške reći kako je ispunio očekivanja. Radi se o ponajboljem city-simulatoru i jednoj od boljih survival igara koje smo igrali u posljednje vrijeme.

Uspjeh i proširenja Samo tri dana bilo je potrebno da Frostpunk dogura do četvrt milijuna prodanih kopija. Velik je to uspjeh za bilo koju igru, a posebno jednu koja cilja relativno malu nišu tržišta, kao što to čine city-simovi. 11 bit nakon ovakvog uspjeha nije gubio ni časa pa je odmah najavio dugotrajnu podršku za igru koju su igrači tako dobro prihvatili. Frostpunk će, tako, u skoroj budućnosti dobiti više dodataka i proširenja u obliku novih scenarija i igraćih modova, a potencijalno i veće ekspanzije. Detalja o tim dodacima još uvijek nema – iz 11 bita kažu kako će ih otkriti jednom kad igru dodatno uglancaju na temelju povratnih informacija koje su dobili nakon izlaska.

Kako je krenulo, u slučaju ledene apokalipse, ekipa iz 11 bita svoje će divovske peći puniti novcem, a ne ugljenom