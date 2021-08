Ghost of Tsushima Director's Cut – Kad odlično postane još bolje

Ghost of Tsushima: Director's Cut Proizvođač / Izdavač Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment Platforme PS4/PS5 URL https://www.suckerpunch.com/

Uz PlayStation 5 na pomolu i realno malu vjerojatnost da će se tako nešto dogoditi, prije godinu dana dobili smo priliku zaigrati jednu od vjerojatno najboljih igara za njegova prethodnika, PlayStation 4. Ghost of Tsushima nas je, kako ste imali priliku pročitati u prošlogodišnjem rujanskom izdanju Buga, potpuno iznenadio igrivošću, pričom i praktički svakim elementom kojeg smo se dotakli, te smo naš opis zaključili riječima: "Da je književno djelo, Ghost of Tsushima bio bi uvršten u lektiru". Iza njih i dalje stojimo, ali tu priči o ovom naslovu još uvijek nije kraj.

Naime, ekipa Sucker Punch Productionsa, tvoraca Sly Coopera i Infamousa, čiji je utjecaj blagim dijelom vidljiv i u Ghost of Tsushima, nakon izlaska spomenute ekskluzive za PS4, objavila je niz zakrpa kojima je ubrzano rješavala tehničke zaostatke, i ne samo to. Povratne informacije igrača vidno su utjecale na izmjene same igrivosti, naknadno je objavljen kooperativni online način igranja i nekoliko nadogradnji, a sve to bez ikakvih dodatnih troškova za igrače, što je u današnje vrijeme rijetkost, ali eto, kad ima volje, može se. Od samog starta bilo je jasno kako je ovo jedna od igara koja zaslužuje preradu na trenutačno aktualni i još uvijek vrlo svjež PlayStation 5, koji je hardverski daleko nadmoćniji prethodniku, a prije nekoliko dana upravo smo to, i mnogo više, dobili pod nazivom Ghost of Tsushima Director's Cut.

Odmah da razjasnimo kako je spomenuto izdanje, osim pune verzije za PS5, dostupno i vlasnicima PS4, a oni koji već posjeduju izvornu inačicu, mogu kupiti samo nadogradnju za manje od sto kuna, odnosno dvjestotinjak, ako su u međuvremenu nabavili PS5 i žele uživati u svim blagodatima koje ta konzola pruža. Uvjereni smo da bi Director's Cut, kada bi se radilo tek o grafičkoj nadogradnji bio besplatan, no u njega je uvrštena ekspanzija Iki Island, digitalna knjižica artova prema kojima je igra oblikovana, komentari vodećih developera, kao i neki kozmetički te iskoristivi predmeti u samoj igri.

Bez previše otkrivanja priče, novi sadržaj se, kako mu i ime govori, odvija na otoku Iki, na koji je moguće doći tijekom drugog poglavlja originala, i osim glavnog junaka Jina, svi likovi i događaji potpuno su novi. Mongolska invazija i dalje je u tijeku, a dodatni problem predstavlja nepovjerenje lokalnog stanovništva prema pridošlici, s obzirom na to da su do tog trena živjeli izolirani od vanjskih utjecaja. Iki je daleko manji od područja kojim smo krstarili u izvorniku i praktički predstavlja dodatno poglavlje, dok je sama igrivost, poglavito borba, u kojoj i dalje imamo mogućnost direktnog pristupa protivnicima i nešto lukavijeg prikradanja, dodatno poboljšana novim momentima, kao što je promjena oružja kod neprijatelja usred okršaja, što zahtijeva prilagodbu taktike, dok su njihovi redovi ojačani šamanima koje ćete željeti prve eliminirati, s obzirom na bonuse koje daju suborcima.

Moramo priznati da grafička poboljšanja na prvi pogled nisu baš vidljiva, iako nam se čini da je lelujanja lišća na vjetru jasnije vidljivo, ali opet, to ne umanjuje činjenicu da je i original bio jedna od igara za konzole s najljepšim pejzažima i vješto dizajniranom scenografijom, uz primjetnu opsjednutost developera cvijećem i maglom. S obzirom na to da je već ranije besplatnom nadogradnjom Ghost of Tsushima dobio 60 sličdica u sekundi na PS5, to ne pripisujemo blagodatima Director's Cuta, ali efekte PS5 DualSense kontrolera svakako da. Naime, on vibrira i reagira na mnoge podražaje, poput udaraca mačem ili predenja mačke u krilu, a prilikom natezanja luka, primjetan je otpor koji pruža zadani okidač.

Da budemo iskreni, tehnička poboljšanja nisu vrijedna nadogradnje s izvorne inačice, no sadržaj, prema našem mišljenju, opravdava cijenu, pogotovo ako ste fan originala. Dakako, igračima koji se dosad nisu susreli s Ghost of Tsushima, preporuka je da odmah nabave Director's Cut i uživaju, a završne riječi nećemo izmišljati, već nadograditi izvorne: Da je književno djelo, Ghost of Tsushima: Director's Cut bio bi uvršten u lektiru.