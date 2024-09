God of War Ragnarok (PC) – Ponavljanje gradiva

God of War Ragnarök (PC) Proizvođač / izdavač: SIE Santa Monica Studio, Jetpack Interactive / PlayStation Publishing Dojam: Odlična akcijska avantura kojoj dojam kvare sitnice nevezane uz samu igrivost Platforme: PS4, PS5, PC

God of War Ragnarok bio je i ostao veliki hit za PlayStation, a prije desetak dana stigao je i na PC. To nije čudno s obzirom na to da je Sony davnih dana shvatio da ne može zauvijek voditi rat protiv ostalih igračkih platformi i forsirati ekskluzivnost. Vremena kada su igrači kupovali konzole isključivo zbog jedne igre davno su iza nas, jer je ponuda prebogata i svakodnevno raste.

Dok smo prve PlayStation ekskluzive koje su stigle na PC hvalili kao veliki korak za Sony, sve više primjećujemo da nešto u toj politici nije kako treba. Naime, njihove prerade dolaze s velikim vremenskim odmakom, u prosjeku oko dvije godine, pa je velik broj igrača koji su planirali igrati igre na PC-u jednostavno izgubio interes i pronašao druge zabave. God of War Ragnarok očiti je primjer kvalitetne igre i prilično uspješnog porta koji stiže prekasno, a dodatno je problematično i pitanje PSN računa.

Nakon što su potpuno zabrljali s Helldiversima 2 i pokušajem prisiljavanja igrača da kreiraju PSN račun i povežu ga sa Steamom (od čega su nakon masovne bune odustali), mislili smo da su naučili lekciju. Međutim, svi Sonyjevi naslovi nakon Helldiversa II ponovno zahtijevaju povezivanje PSN i Steam računa, pa tako i God of War Ragnarok. Kao da ne vide koliko igrači mrze takva uvjetovanja, pogotovo u single-player igrama, gdje nema opravdanog razloga za tako nešto. A Ragnarok je upravo to: single-player igra bez trunke multiplayera.

Ako ipak pregrizete ponos ili iskoristite mod 'Bypass PSN login' (ime kaže sve), očekuje vas odlična akcijska avantura koja se nadovezuje na prethodni dio serijala. Ukratko, Kratos i njegov sin Atreus upleteni su u priču o kraju svijeta, Ragnaroku, kojeg su sami pokrenuli. Tijekom igre razvijaju svoj odnos, koji je, za razliku od prethodnika, daleko bolji, iako je jasno da se Kratos u ulozi oca teško snalazi, a Atreusova tinejdžerska prgavost dodatno otežava stvari.

Red borbe, red dijaloga i, naravno, red zagonetki, koje su u PC verziji daleko bolje izvedene nego u izvornoj verziji za PlayStation. U potonjoj je sve bilo jasno već u prvih nekoliko sekundi, zahvaljujući brbljavim suputnicima, što je ubijalo čar istraživanja. Srećom, sada je moguće isključiti takvu 'pomoć', što smo i učinili. Budući da je prošlo dvije godine otkako smo igrali God of War Ragnarok na PlayStationu, mnoge zagonetke nismo zapamtili, pa smo se s nekima sada prilično namučili.

PC verzija, kako i dolikuje, dolazi s tehnološkim inovacijama poput podrške za Nvidia RTX DLSS, AMD FidelityFX, ultraširoke monitore i mogućnost igranja s tipkovnicom i mišem. Iako preferiramo takvu kontrolu, predefinirane postavke nisu baš najelegantnije, pa preporučujemo korištenje kontrolera, po mogućnosti onog od PlayStationa 5, zbog osjetilnih podražaja koje nudi.

God of War Ragnarok za PC svakako je vrijedan pažnje i nudi oko tridesetak sati zabave, no kako smo rekli, ne možemo se oteti dojmu da je stigao prekasno. Forsiranje PSN računa dodatno kvari dojam, posebno u ovakvoj vrsti igre, pa odluku o kupnji prepuštamo vama. Ipak, bila bi šteta propustiti avanture i izazove s kojima se Kratos i njegov sin suočavaju u ovoj iznimnoj priči.

Igrano na PC-ju, kod ustupio proizvođač