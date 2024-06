Ghost of Tsushima jedna je od šest videoigara koje podržavaju AMD FSR 3.1

AMD FSR 3.1 napokon je ugledao svjetlo dana, a velika PlayStation uspješnica „Ghost of Tsushima” tek je jedna od sveukupno šest videoigara koje ga podržavaju.

Premda je AMD FSR 3.1 (iliti AMD FidelityFX Super Resolution 3.1) najavljen još u ožujku, na dolazak najnovije verzije ove zgođušne frame generation/upscaling tehnologije ipak smo morali malo pričekati.

Srećom, čekanju je došao kraj jer ne samo da je AMD FSR 3.1 napokon tu, već ga je Nixxes Software, developer specijaliziran za portanje PlayStation naslova na PC, odlučio implementirati u sveukupno šest videoigara. Točnije, u Ghost of Tsushima Director's Cut, Horizon Forbidden West Complete Edition, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart te u nadolazeći (19. 9. 2024.) God of War Ragnarok.

Podsjetimo, AMD FSR 3.1 omogućava povećanje performansi putem frame generationa (tj. generiranja dodatnih FPS-ova). Uz to, FSR 3.1 u odnosu na FSR 3 također nudi i poboljšanu temporalnu stabilnost (redukcija „titranja”), unaprijeđen ghosting reduction (redukcija „mutnoće”) te bolje očuvanje detalja (detail preservation).