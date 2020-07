Maneater - Vi ste morski pas i jedete ljude! Bizarno, ali i brutalno zabavno

Maneater Proizvođač/Izdavač Tripwire Interactive/Deep Silver Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, XOne Min. konfiguracija i5-5300u, 8 GB RAM, Intel HD 5500 URL https://www.epicgames.com/store/en-US/product/maneater/home

Čekajući skidanje oveće zakrpe koja je bila nužna nakon instalacije Maneatera i pjevušeći pjesmu “Da mi je biti morski pas”, vjerojatno jedini hit grupe Metak, nikako se nismo mogli oteti dojmu da je pred nama prosječna arkada, kojoj nećemo posvetiti previše vremena. Naime, promotivni filmovi prikazivali su bezumno nasilje uz hektolitre krvi, koja je pratila svaku sekundu materijala, što vezano uz ne baš sjajnu grafiku, nije davalo previše nade u igru kojom bismo se mogli baviti satima. Međutim, već je nakon uvodnog dijela postalo jasno da ispod brutalne vanjštine postoji razrađena priča, protkana pažljivo kreiranim zrelim humorom, kao i masa elemenata igrivosti, zbog kojih Maneater iskače iz gomile naslova čiji su autori pucali na nasilje i forsirani humor.

Ako ranije i niste čuli za Maneatera, pogled na slike trebao bi biti dovoljan za spoznaju kako nas ova igra stavlja u ulogu agresivnog morskog psa. Uvod će mnogima biti prilično zbunjujući, s obzirom na to da smo odmah stavljeni u ulogu velike psine s nizom sposobnosti kojima početne mete valja eliminirati i koje je realno teško popamtiti u tih nekoliko minuta, no jednako naglo kako počinje, uvodni dio tako i završava, te u sljedećem trenutku, nakon ne pretjerano kvalitetne, ali iznimno zabavne međuscene, pred sobom imamo bebu morskog psa, kojoj i početni predatori predstavljaju izazov. Naravno, od sposobnosti posjedujemo samo osnovni set, koji napretkom i izvršavanjem misija valja proširivati u RPG stilu, a s obzirom na to da su developeri predvidjeli i razne mutacije, vrlo ćemo brzo dobiti priliku naoružati se dijelovima tijela koji odgovaraju preferiranom stilu igranja.

S obzirom na to da smo uspješno izbjegli potencijalno uništavanje prvih dojmova u uvodu, o dostupnim nadogradnjama također nećemo previše piliti, već reći kako nam se iznimno svidio jednostavan stil igranja vezan uz njih. Nakon što ćete vjerojatno isprobati sve otključane dijelove, pronaći ćete dva do maksimalno tri napada, koji će prema vašoj procjeni biti najučinkovitiji, te ćete ih eventualno kratkotrajno zamijeniti u svrhu ispunjenja trenutačnih misija. Također, početni zadaci prilično su frustrirajući, no ako izdržite i pregrmite ih, ubrzo vas očekuje transformacija u vrhunskog predatora, u čijim ćete avanturama uživati i pritom se dobro zabaviti.

Svako područje u kojem se nađemo praktički je otvoreno i možemo plivati u svim smjerovima, uz napomenu kako područje kretanja nije ograničeno samo na more, jer naš antijunak određeno vrijeme može skakutati i po kopnu, što, pak, možete produžiti određenim nadogradnjama. Izleti na kopno uvjetovani su misijama poput “pojedi deset golfera”, a uz redovite zadatke, postoje i oni sakupljački u svakoj zoni, koji su opcionalni. Uz razne životinje koje će nas napadati, pogotovo u početnim stadijima igranja, najveći problem su lovci na morske pse, koji imaju sve opasnija oružja, posebno oni imenovani, koji su ujedno i završni bossevi. Valja pohvaliti odluku da oni, osim hrpe pomagača, i nemaju neku preveliku prednost nad ostalim neprijateljima, te ih je jednako, kao i sve druge, lako oboriti s broda u vodu i pojesti. Manje zamjerke idu i na račun vrlo svojeglave kamere, koju je u naglim pokretima teško adekvatno kontrolirati, no sve u svemu, riječ je o dobro izrežiranoj igri, za koju nije šteta izdvojiti desetak sati slobodnog vremena.