Mutant Year Zero: Road to Eden - Životinjski instinkti

Mutant Year Zero: Road to Eden Proizvođač/Izdavač The Bearded Ladies/Funcom Žanr Strategija Platforme Windows, PS4, Xbox One

Protekla godina bila je zanimljiva u žanru strategija. Čini se da su oživljavanjem serijala XCOM, koji je bio izuzetno uspješan, razni developeri u njemu pronašli inspiraciju i odlučili napraviti svoje verzije ove vrlo zabavne formule. Zbog toga smo dobili jednu takvu igru s mechovima, Battletech, jednu sa špijunažom u alternativnom pristupu Hladnom ratu, Phantom Doctrine, dvije u svijetu Warhammera 40K, a na kraju godine dočekala nas je postapokalipsa s antropomorfnim životinjama, koja osim tipične borbe na poteze, ima šuljanje i veći naglasak na priču.

Ark vam služi kao baza dok ne lutate po zoni. Možete nadograđivati oružja, kupovati ono što vam treba i razgovarati s likovima koji se tu nalaze

Mutant Year Zero: Road to Eden prikazuje svijet koji su ljudi svojom pohlepom uništili: najprije su počele ekstremne klimatske promjene, nakon toga stigla je globalna ekonomska kriza, zatim je većinu stanovništva pokosila grozna pandemija, i da sve lijepo zacementiraju, oni koji su preživjeli, međusobno su se raznijeli nuklearnim oružjem. Sada je sve mirno, priroda se obnavlja, i sve što je ostalo su mutanti – dobroćudni, zli, ljudi i životinje.

Vaša priča započinje uz divlju svinju Bormin, koja nosi sačmaricu, i patka Dux, koji nosi samostrel. Oba lika su šarmantna, i već su im prve interakcije humoristične, a misija koju dobivate je vratiti se u Ark – posljednje utočište za one koji nisu kanibali ili kultisti. Osim što upravljate mutantima, oni su članovi posebne jedinice zvane Stalkeri, a ime im priliči jer se veći dio vremena šuljaju.

Svaki lik može odabrati pasivne i aktivne mutacije za korištenje u borbi, koje stvari dosta olakšavaju

Za razliku od ostalih svojih igara, razvojni tim The Bearded Ladies odlučio je spojiti taktičku borbu na poteze s istraživanjem svijeta, u kojem vi sami upravljate likovima i prikupljate sve što je vrijedno. Mutant Year Zero ima glavnu mapu koja je podijeljena na područja. Svako područje ima svoj predodređeni izgled, neprijatelje i iteme koje možete pokupiti, a kao što vam sama igra predloži na početku, nekad je konflikte bolje izbjegavati.

Iako bi možda trebao biti svjesniji svojih okruženja, ovaj kultist ne zna što mu se sprema

Iako igru počinjete samo s dva lika, uskoro vam ih se pridružuje više, ali istodobno možete imati jedinicu od najviše tri lika. To znači da će neprijatelja uvijek biti više nego vas, zbog čega je vrlo važno napadati ih iz zasjede i strpljivo im smanjivati brojke. Na svojim putovanjima pronalazit ćete nova oružja, oklope i pokrivala za glavu, koja će vam pomagati da to radite što učinkovitije, no zbog neobičnog balansa, nekad će to biti teže nego što bi trebalo.

Dok se šuljate, igra vam pokazuje radijus koji neprijatelji vide, pa nemojte stati u crveno ako ne želite probleme

Ako ne uspijete tiho, u jednom potezu, ukloniti neprijatelja, on će sve u okolini upozoriti, i naći ćete se u prilično lošoj situaciji. Na svu sreću, ako ne igrate mod Ironman (gdje ne možete manualno snimati), možete se vratiti prije nego što ste napravili grešku i pokušati neprijatelje ponovno nadmudriti. Svaki put kad to uspješno napravite, vaši likovi dobivaju iskustvo i mogućnost razvijanja, odnosno kako igra kaže, mutiranja novih vještina, a kako svaki lik ima svoje posebnosti, možete sklepati tim koji vam najviše odgovara.

Iako je svijet otišao kvragu, ova postapokalipsa djeluje sasvim spokojno

Za kraj možemo još spomenuti kako igra dobro izgleda, glazba i atmosfera prikladno su jezive i nabrijavajuće, ovisno u kojoj se situaciji nalazite, i razvojni tim je uspješno stvorio svijet u kojem je zanimljivo provoditi vrijeme i istraživati ga. Ako ste do sada izbjegavali ovakav tip igara zbog kompleksnosti, Mutant Year Zero možemo vam preporučiti kao polazišnu točku, a oni koji inače taktiziraju, također bi trebali razmotriti kupnju.​